Je pense aller en Egypte (ma femme surtout) en Octobre dans 1an pendant les vacances scolaires, je ne connais absolument rien du pays, que me conseillez vous de visiter sachant qu'on va être avec un enfant de 3ans et demi à ce moment là. ça parle français là bas ou anglais ? Anglais je suppose
Quel budget pour nous 3 pour 7/8jours ? Prix de l'avion à cette période si j'achète 6mois à l'avance ? On se déplace comment là bas etc ... Prix d'un bon logement la nuit ?
J'étais parti sur un budget de 4K tout inclus pour nous 3 ?
J'aimerai plus tard faire istanbul une semaine et d'ici 2/3ans j'aimerai bien aller en Chine à Shanghai et Chongqing une dizaine de jours mais bon, là ça va piquer le budget à 3.
Il vaut mieux payer avec la monnaie locale ou USD ?
Du coup pour ce voyage, j'envisage d'acheter l'Osmo Pocket 3 Creator Combo, des avis ? J'attends le black friday pour le prendre, j'espère le trouver à 400e max sur aliexpress ou alors lbc au pire des cas comme neuf.
J'y étais l'an dernier et c'était incroyable, tu as plein de croisière sur le nil, tout compris pour l'Egypte c'est le plus simple, ca fait très balisé j'aime pas ce genre de vacance habituellement, je préfère le mode je gère tout, mais pour l'Egypte c'est quand même beaucoup plus simple. C'est un pays ou tu as des militaires armés partout pour éviter les attentats et protéger les touristes, je ne me suis jamais senti en danger pour le coup. Mais en solo en louant une voiture faut être courageux ils roulent comme des tarés... J'ai vu 2 feu tricolore dans tout le pays 4000€ pour 3 t'es dans les clous pas de soucis. On en a eu pour 1200€ par personne
Mon top des choses à voir :
Les Pyramides de Gizeh et le Sphinx : T'as beau être prévenu c'est eblouissant... à couper le souffle vraiment. J'ai fait l'intérieur de la pyramide de Gizeh, idem j'étais sans voix pour moi c'est a faire, il fait horriblement chaud à l'intérieur par contre, j'y étais en septembre en octobre ca doit etre un peu mieux.
La Vallée des Rois (Louxor) – Nécropole des pharaons du Nouvel Empire, avec les tombes de Ramsès II, Toutankhamon et bien d’autres.
Le Temple de Karnak (Louxor) – L’un des plus vastes complexes religieux au monde, dédié au dieu Amon.
Abou Simbel (près du lac Nasser) – Les temples monumentaux de Ramsès II et de Néfertari, déplacés lors de la construction du barrage d’Assouan.
Le Temple de Philae (Assouan) – Temple dédié à la déesse Isis, sauvé des eaux et reconstruit sur une île.
La Citadelle de Saladin et la Mosquée Mohammed Ali (Le Caire) – Exemple splendide d’architecture islamique dominant la ville.
Le Temple d’Edfou et le Temple de Kom Ombo – Deux joyaux situés entre Louxor et Assouan.
Ce que je n'ai pas pu faire :
Le Temple d’Hatchepsout
Le musée du Caire nouvelle version, ils repoussent son ouverture depuis 10 ans
La Bibliotheca Alexandrina
Une croisiere c’est a dire? Genre tu dors dans le bateau sur le nil ? Et chaque jour, nouvelle étape ??
La basse Egypte est au nord...basse car au niveau de la mer...donc tu auras principalement Alexandrie et la capitale du Caire.
Au Caire bien évidemment: Les Pyramides de Gizeh et le Sphinx, la place Tahir de la révolution...j'avoue avoir une petite déception je m'imaginais les pyramides et surtout le sphinx bien plus grands en taille.
Le musée du Caire est à faire.
Il y a le célèbre marché populaire: Le Khân el Khalili.
La ville du Caire est une ville infernale très polluée.... par les klaxons des voitures qui doit être le sport national.
Je n'ai pas fait Alexandrie et son phare.
Pour la haute Egypte je te conseille de faire une croisière sur le nil, tu te reposes et bronze en journée sur le bâteau entre chaque destination ...départ de Louxor, la vallée de rois,Le Temple d’Edfou et le Temple de Kom Ombo, Abou Simbel, Philae (le temple sur l'île).
Notes:
-pour la visite de mosquée, si tu n'es pas musulman cela pourrait être compliqué.
mince j'ai mal édité mon texte et j'ai perdu des trucs
-attention n'achète pas de truc douteux pour éviter des problèmes en douane.
-la chose que tu peux faire c'est de ramener des stylos (pour l'école)...pour les enfants qui viendront mendier. il est très mal vu de filer du pognon car tu encourages à la mendicité et les Egyptiens sont fiers.
-Ne pas acheter des souvenirs trop rapidement, les touristes sont perçus comme des poulets à plumer....n'hésite pas à négocier au marché el Khalili.
ioop oui c'est cela... entre chaque ville étape, le bateau remonte le nil, il ne va pas vite, il y a des écluses...
D'ailleurs la place Tahrir de la révolution quand on voyait à la télé cela faisait super grand et sur place je me suis dis quoi c'est juste ce rond point.
une fois avec un voyagiste donc tout était organisé: c'était donc la croisière sur le nil, je crois que c'était avec Lastminute.com
Regarde sur le forum du Routard.com tu auras peut-être des bons plans.
l'autre fois j'ai été au Caire pendant 2 semaines.
l'à j'ai interrogé chatgpt:
Partir en croisière sur le Nil est une superbe idée ✨ C’est à la fois relaxant et très riche culturellement. Voici quelques conseils pour bien préparer ton voyage :
???? Choisir le type de croisière
Classique (Louxor – Assouan) : la plus répandue, en 3 à 7 nuits. Tu visites les temples majeurs (Karnak, Louxor, Edfou, Kom Ombo, Philae…).
Courte croisière (2-3 nuits) : idéale si tu veux combiner avec Le Caire ou la mer Rouge.
Dahabiya (bateau traditionnel) : plus intime et authentique, moins de passagers, escales hors des sentiers battus.
Felucca (voilier sans cabine) : expérience très simple et aventurière, mais pas de confort moderne.
???? Itinéraire incontournable
Louxor : Temple de Karnak, Temple de Louxor, Vallée des Rois et Reines.
Edfou : Temple d’Horus, très bien conservé.
Kom Ombo : Temple dédié à Sobek et Horus.
Assouan : Temple de Philae, barrage d’Assouan, option excursion à Abou Simbel.
(Option) Esna : petit temple souvent inclus.
⏳ Meilleure période
Octobre à avril : climat doux et agréable.
Évite juillet-août : très chaud (souvent +40°C).
???? Budget & conseils pratiques
Prix : de 400 à 1 200 € par personne selon confort, durée et type de bateau.
Langue : beaucoup de guides parlent français.
Tenue : vêtements légers mais couvrants (respect culturel et soleil), chapeau, crème solaire.
Santé : eau en bouteille uniquement, attention aux crudités non lavées.
Pourboires : très courants en Égypte (prévoir un budget bakchich).
✨ Mon conseil perso
Si tu veux du confort et découvrir tous les grands sites, prends une croisière de 4 ou 5 nuits entre Louxor et Assouan.
Si tu recherches quelque chose de plus authentique, privilégie une dahabiya : plus chère, mais beaucoup plus intime et moins touristique.
La qualité est franchement top, je n’ai pas utilisé toutes les fonctions, loin de là, mais on a une très belle image grâce au capteur 1 pouces plein format.
Après il faut bien avoir conscience que tu es sur un focale fixe et que tu n’auras qu’un zoom numérique pas génial.
L’optique grand angle est à mon sens obligatoire, sinon je trouve l’image assez « resserrée » mais comme tu vises le pack creator, il est inclus dedans.
Le petit problème c’est qu’il est un peu large celui du pack et que tu ne peux pas le laisser sur l’objectif car il ne passe pas lorsque ça se referme… c’est un peu chiant.
Peut être que d’autres objectifs grand angle existent mais je n’ai pas cherché.
Pour moi, il faut obligatoirement un bon photophone ou apn avec, trop limité sinon.
À la base je cherchais plutôt un bon APN compact expert sans objectif interchangeable, mais les Sony RX7 étaient beaucoup trop chers donc j’ai fait combo IPhone 16 pro + Osmo Pocket 3