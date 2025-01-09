Je pense aller en Egypte (ma femme surtout) en Octobre dans 1an pendant les vacances scolaires, je ne connais absolument rien du pays, que me conseillez vous de visiter sachant qu'on va être avec un enfant de 3ans et demi à ce moment là. ça parle français là bas ou anglais ? Anglais je supposeQuel budget pour nous 3 pour 7/8jours ? Prix de l'avion à cette période si j'achète 6mois à l'avance ? On se déplace comment là bas etc ... Prix d'un bon logement la nuit ?J'étais parti sur un budget de 4K tout inclus pour nous 3 ?J'aimerai plus tard faire istanbul une semaine et d'ici 2/3ans j'aimerai bien aller en Chine à Shanghai et Chongqing une dizaine de jours mais bon, là ça va piquer le budget à 3.Il vaut mieux payer avec la monnaie locale ou USD ?Du coup pour ce voyage, j'envisage d'acheter l'Osmo Pocket 3 Creator Combo, des avis ? J'attends le black friday pour le prendre, j'espère le trouver à 400e max sur aliexpress ou alors lbc au pire des cas comme neuf.