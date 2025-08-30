En plus d'avoir fait une traduction de merde en FR, il semblerait que l'éditeur a aussi censuré les dialogues alors que le jeu lui-même est entièrement doublé, ils ont même censuré les dialogues en japonais.
posted the 08/30/2025 at 05:02 AM by lion93
Du coup si effectivement les dialogues "écrit" en jap correspondent même pas a se qu'on entend en jap effectivement possible que Falcom soit même pas au courant
lion93 shirou Falcom gère uniquement la version Jap. Pour l’occident c’est Gung-Ho. Et ces derniers sont des rois niveau censure.
Je ne comprends pas ces gens qui "adaptent", la c'est meme plus adapter c'est completement modifier des trucs qui plaisent pas au traducteur, c'est une faute professionnelle.
Vivement la traduction par IA qu'elle foute au chomage ces gens.