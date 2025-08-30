ajouter un titre
Trails into the sky: La traduction censurée par l'éditeur


En plus d'avoir fait une traduction de merde en FR, il semblerait que l'éditeur a aussi censuré les dialogues alors que le jeu lui-même est entièrement doublé, ils ont même censuré les dialogues en japonais.
    posted the 08/30/2025 at 05:02 AM by lion93
    comments (15)
    keiku posted the 08/30/2025 at 05:30 AM
    Ca s'appelle : révision des valeurs morale actuelle en vue de ne pas froisser le publique occidentale et les immigrants remplaçant petit a petit le peuple japonais
    tokito posted the 08/30/2025 at 05:39 AM
    A la benne, bien des jeux japonais ont été gachés par ces traducteurs militants woke irrespectueux du matériel source et d'une culture qui n'est pas la leur
    shirou posted the 08/30/2025 at 06:47 AM
    Non Falcom pas toi aussi
    lion93 posted the 08/30/2025 at 06:50 AM
    shirou pour le coup c'est éditeur Gungho qui a censuré les dialogues alors qu'ils sont doublés. Je sais pas si Falcom sont au courant de ça.
    shirou posted the 08/30/2025 at 06:55 AM
    Question idiote, je suis mal réveillé (j'ai supprimé).

    Du coup si effectivement les dialogues "écrit" en jap correspondent même pas a se qu'on entend en jap effectivement possible que Falcom soit même pas au courant
    lion93 posted the 08/30/2025 at 06:56 AM
    shirou là y'a même des joueurs qui veulent jouer avec AI translator c'est pour dire que c'est n'importe de quoi à ce niveau là;
    solarr posted the 08/30/2025 at 07:40 AM
    keiku ne serait-ce pas surtout les influences américaines et les occidentaux qui ont émigrés vers le peuple japonais.
    akinen posted the 08/30/2025 at 08:58 AM
    Et niveau culotte, t’en a à la pelle dans les fighting game et autres gatcha.
    keiku posted the 08/30/2025 at 09:02 AM
    solarr ah c'est ce que je dis oui, mais les japonais eux il voudrait un retour en arrière, mais il ne peuvent plus vu qu'ils deviennent de plus en plus minoritaire même dans leur propre pays (du a la baisse de la natalité et a l’immigration (poussée par l'état) depuis 2010
    zephon posted the 08/30/2025 at 10:52 AM
    mwai
    hyoga57 posted the 08/30/2025 at 11:20 AM
    akinen Dans les Gacha non, c’est censuré à mort.

    lion93 shirou Falcom gère uniquement la version Jap. Pour l’occident c’est Gung-Ho. Et ces derniers sont des rois niveau censure.
    mibugishiden posted the 08/30/2025 at 02:04 PM
    Malheureusement c'est une plaie en occident ces traducteurs qui ont pas compris le boulot d'un traducteur. Perso j'ai fait LEA à la fac et l'essence meme d'une traduction c'est de retranscrire ce que veut dire le texte d'origine, par fidelité pour l'artiste original mais surtout par respect pour celui qui va lire la traduction (et acheter un produit), la personne nous fait confiance pour retranscrire fidelement, et quand tu le fais pas tu trahis cette confiance.

    Je ne comprends pas ces gens qui "adaptent", la c'est meme plus adapter c'est completement modifier des trucs qui plaisent pas au traducteur, c'est une faute professionnelle.

    Vivement la traduction par IA qu'elle foute au chomage ces gens.
    yukilin posted the 08/30/2025 at 02:45 PM
    Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de jouer au jeu.
    rbz posted the 08/30/2025 at 03:47 PM
    perso j'ai fini la démo et la trad est pas si mal, c'est pas parfait mais c'est au dessus de beaucoup de jeux sega par exemple
    kizito5 posted the 08/31/2025 at 01:18 AM
    Wow wow, l'article est completement trompeur. La version originale japonaise a change, et la nouvelle traduction suit parfaitement la nouvelle version jap. C'est la version japonaise qui s'est autocensuree, pas les traducteurs !
