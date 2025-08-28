Crystal Dynamics, le studio derrière les récents jeux Tomb Raider et co-développeur du reboot annulé de Perfect Dark, a annoncé qu'il procédait à des licenciements.Dans un message publié mercredi sur les réseaux sociaux ,Crystal Dynamics affirme que la décision « n'a pas été prise à la légère » , mais qu'elle était nécessaire pour « assurer la santé à long terme de notre studio et de nos principales priorités créatives dans un marché en constante évolution ».« À toutes les personnes touchées, nous reconnaissons et remercions pour leur travail acharné, leur talent et leur passion », ont-ils déclaré. « Nous nous engageons à offrir tout le soutien et toutes les ressources à notre disposition pendant cette transition. »On rappelle que en mars de cette année, le studio avait déjà procédé au licenciement de 17 personnes.