Crystal Dynamics, le studio derrière les récents jeux Tomb Raider et co-développeur du reboot annulé de Perfect Dark, a annoncé qu'il procédait à des licenciements.
Dans un message publié mercredi sur les réseaux sociaux , le studio a déclaré avoir « pris la décision très difficile de se séparer d'un certain nombre de nos talentueux collègues en raison de l'évolution des conditions commerciales ».
Crystal Dynamics affirme que la décision « n'a pas été prise à la légère » , mais qu'elle était nécessaire pour « assurer la santé à long terme de notre studio et de nos principales priorités créatives dans un marché en constante évolution ».
« À toutes les personnes touchées, nous reconnaissons et remercions pour leur travail acharné, leur talent et leur passion », ont-ils déclaré. « Nous nous engageons à offrir tout le soutien et toutes les ressources à notre disposition pendant cette transition. »
En ce qui concerne l'avenir de Tomb Raider, Crystal Dynamics affirme que son développement n'est pas affecté par ces changements.
On rappelle que en mars de cette année, le studio avait déjà procédé au licenciement de 17 personnes.
https://insider-gaming.com/tomb-raider-developer-crystal-dynamics-layoffs/
Un secteur qui a de l'avenir
Seulement si vous maîtrisez Python et l IA ..
Tous miser sur les graphismes.......bye bye.
Le problème ce n'est pas que les graphismes (qui en son un aussi) mais les politique de démat, d'abonnement, de dlc , de service et de vouloir a tout pris toucher le plus grand publique possible...
et même le jeu mobile est en train d'être toucher comme l'explique cet article : http://automaton-media.com/en/news/japans-gacha-game-industry-in-a-sinking-titanic-phase-developer-says-switching-to-console-game-development-not-an-easy-solution-for-many/
Non le vrai problème. C'est sur le plan technique. Il faut plus de temps, d'argent, de personnel pour faire un jeux d'une dizaine d'heure, ce qui fair exploser le coût d'un jeux.
Ce qui peut si le jeux bide, provoquer la mort du studio...
A une autre époque, quand un studio fermé, c'est parce qu'il enchaîné merde sur merde. Aujourd'hui, même un bon jeux peur ne pas suffisamment se vendre pour renflouer les caisses, ce qui forcément va avoir un rôle.
18000 employés chez ubisoft aujourd'hui, il étais combien en 2002?
1900 employé (trouver le rapport financier de ubisoft de 2002)
le disque dur n'est pas le problème, l'internet oui, les carte mémoire existait déja a l'époque de la ps1/n64... c'est l'internet qui a permis le démat...
c'est faux et ca a déja été démontrer des centaine de fois, clair obscur en est le dernier exemple, le cout de développement a baisser en 20 ans on ne le répétera jamais assez, par contre le risque a augmenter et le risque oblige l’augmentation de l'investissement... si tu devais refaire le même jeux qu'il y a 20 ans il te couterait a produire 5 fois moins cher (et ce sans compter l'inflation) qu'a l'époque avec les outils d'aujourd'hui...
A une autre époque, quand un studio fermé, c'est parce qu'il enchaîné merde sur merde. Aujourd'hui, même un bon jeux peur ne pas suffisamment se vendre pour renflouer les caisses, ce qui forcément va avoir un rôle.
c'est l'inverse on a justement bein plus de studio qui font des merdes aujourd'hui et qui survive qu'a l'époque... et on a bien plus de merde aujourd'hui qu'a l'époque... il te suffit de regarder le store peu importe la console pour voir que 90% de jeu qui le compose sont des merdes, alors qu'a l'époque le ratio de mauvais jeu était bien plus faible....
18000 employés chez ubisoft aujourd'hui, il étais combien en 2002?
mais ubi aujourd'hui au bord de la faillite, et putain leur jeu de l'époque (je parle de ceux avant les assassins creeds/rainbow six) était bon comparer a ce qu'on a aujourd'hui... comme je vais le répéter le soucis c'est la boucle infernale dans laquelle il se sont eux même foutu...
tous les gros studio occidentaux qui on vu leur croissance augmenter en flèche depuis la ps3/360 (ubi, EA, activision, bethesda, take two et même presque sur rockstar) vont pas survivre sur la longueur
Faut parler jap+entretien embauche hardcore