profile
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 480
visites since opening : 966601
ouroboros4 > blog
Crystal Dynamics encore touché par des licenciements


Crystal Dynamics, le studio derrière les récents jeux Tomb Raider et co-développeur du reboot annulé de Perfect Dark, a annoncé qu'il procédait à des licenciements.

Dans un message publié mercredi sur les réseaux sociaux , le studio a déclaré avoir « pris la décision très difficile de se séparer d'un certain nombre de nos talentueux collègues en raison de l'évolution des conditions commerciales ».

Crystal Dynamics affirme que la décision « n'a pas été prise à la légère » , mais qu'elle était nécessaire pour « assurer la santé à long terme de notre studio et de nos principales priorités créatives dans un marché en constante évolution ».

« À toutes les personnes touchées, nous reconnaissons et remercions pour leur travail acharné, leur talent et leur passion », ont-ils déclaré. « Nous nous engageons à offrir tout le soutien et toutes les ressources à notre disposition pendant cette transition. »

En ce qui concerne l'avenir de Tomb Raider, Crystal Dynamics affirme que son développement n'est pas affecté par ces changements.

On rappelle que en mars de cette année, le studio avait déjà procédé au licenciement de 17 personnes.




https://insider-gaming.com/tomb-raider-developer-crystal-dynamics-layoffs/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/28/2025 at 06:13 AM by ouroboros4
    comments (10)
    cyr posted the 08/28/2025 at 06:21 AM
    Quel belle génération.....ou bientôt il restera plus grand monde dans certains studio qui on fait un choix suicidaire sur le moyen terme.
    kikoo31 posted the 08/28/2025 at 06:34 AM
    Travailler dans le JV
    Un secteur qui a de l'avenir
    Seulement si vous maîtrisez Python et l IA ..
    cyr posted the 08/28/2025 at 06:54 AM
    kikoo31 ou alors allez chez certains, comme Nintendo ou autre......qui mise pas sur le rendu photo réaliste, qui laisse encore la place a un peu de créativité........

    Tous miser sur les graphismes.......bye bye.
    keiku posted the 08/28/2025 at 07:03 AM
    cyr c'est la conséquences des choix éditoriaux et des dév depuis ces 20 dernières années, on savait vers ou on allait et on y est... et nintendo sur cette gen ils s'y dirigent aussi...

    Le problème ce n'est pas que les graphismes (qui en son un aussi) mais les politique de démat, d'abonnement, de dlc , de service et de vouloir a tout pris toucher le plus grand publique possible...

    et même le jeu mobile est en train d'être toucher comme l'explique cet article : http://automaton-media.com/en/news/japans-gacha-game-industry-in-a-sinking-titanic-phase-developer-says-switching-to-console-game-development-not-an-easy-solution-for-many/
    cyr posted the 08/28/2025 at 07:31 AM
    keiku le problème c'est pas l'arrivée des disque dur plutôt dans les consoles? Qui a ouvert un déboucher sur le nombre de bug non corriger avant la sortie du jeux?


    Non le vrai problème. C'est sur le plan technique. Il faut plus de temps, d'argent, de personnel pour faire un jeux d'une dizaine d'heure, ce qui fair exploser le coût d'un jeux.

    Ce qui peut si le jeux bide, provoquer la mort du studio...


    A une autre époque, quand un studio fermé, c'est parce qu'il enchaîné merde sur merde. Aujourd'hui, même un bon jeux peur ne pas suffisamment se vendre pour renflouer les caisses, ce qui forcément va avoir un rôle.

    18000 employés chez ubisoft aujourd'hui, il étais combien en 2002?

    1900 employé (trouver le rapport financier de ubisoft de 2002)
    keiku posted the 08/28/2025 at 07:47 AM
    cyr le problème c'est pas l'arrivée des disque dur plutôt dans les consoles? Qui a ouvert un déboucher sur le nombre de bug non corriger avant la sortie du jeux?


    le disque dur n'est pas le problème, l'internet oui, les carte mémoire existait déja a l'époque de la ps1/n64... c'est l'internet qui a permis le démat...

    Non le vrai problème. C'est sur le plan technique. Il faut plus de temps, d'argent, de personnel pour faire un jeux d'une dizaine d'heure, ce qui fair exploser le coût d'un jeux.

    c'est faux et ca a déja été démontrer des centaine de fois, clair obscur en est le dernier exemple, le cout de développement a baisser en 20 ans on ne le répétera jamais assez, par contre le risque a augmenter et le risque oblige l’augmentation de l'investissement... si tu devais refaire le même jeux qu'il y a 20 ans il te couterait a produire 5 fois moins cher (et ce sans compter l'inflation) qu'a l'époque avec les outils d'aujourd'hui...

    A une autre époque, quand un studio fermé, c'est parce qu'il enchaîné merde sur merde. Aujourd'hui, même un bon jeux peur ne pas suffisamment se vendre pour renflouer les caisses, ce qui forcément va avoir un rôle.

    c'est l'inverse on a justement bein plus de studio qui font des merdes aujourd'hui et qui survive qu'a l'époque... et on a bien plus de merde aujourd'hui qu'a l'époque... il te suffit de regarder le store peu importe la console pour voir que 90% de jeu qui le compose sont des merdes, alors qu'a l'époque le ratio de mauvais jeu était bien plus faible....

    18000 employés chez ubisoft aujourd'hui, il étais combien en 2002?

    mais ubi aujourd'hui au bord de la faillite, et putain leur jeu de l'époque (je parle de ceux avant les assassins creeds/rainbow six) était bon comparer a ce qu'on a aujourd'hui... comme je vais le répéter le soucis c'est la boucle infernale dans laquelle il se sont eux même foutu...

    tous les gros studio occidentaux qui on vu leur croissance augmenter en flèche depuis la ps3/360 (ubi, EA, activision, bethesda, take two et même presque sur rockstar) vont pas survivre sur la longueur
    shambala93 posted the 08/28/2025 at 08:06 AM
    Après avoir embauché à tours de bras en 2020 avec des salaires délirants. Fallait pas s’attendre à autre chose entre les échecs des GAAS, du plafond de verre, de l’IA et d’une rude concurrence.
    rogeraf posted the 08/28/2025 at 08:32 AM
    Tomb Raider est toujours bien prévu pour 2038, soutenu par 4 développeurs de Crystal Dynamics et ses 3 stagiaires. Le jeu sortira avec une offre a moins de 10 pourcents, sur l'Edition gold vendue à 139 euros
    kikoo31 posted the 08/28/2025 at 11:06 AM
    cyr ou alors allez chez certains, comme Nintendo
    Faut parler jap+entretien embauche hardcore
    cyr posted the 08/28/2025 at 12:02 PM
    kikoo31 c'est sur....
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo