1 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 59,973 (1,590,539)
2 [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 29,681 (267,255)
3 [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex, 08/01/25) – 14,187 (92,691)
4 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 11,481 (3,975,511)
5 [SW2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 10,706 (47,591)
6 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,646 (6,416,707)
7 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,042 (8,199,885)
8 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 6,493 (1,371,808 )
9 [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 6,097 (172,862)
10 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,443 (5,599,044)
11 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4,353 (1,629,846)
12 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,960 (5,788,476)
13 [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex, 08/01/25) – 2,967 (19,275)
14 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 2,907 (4,466,584)
15 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,831 (1,427,605)
16 [SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 2,568 (51,696)
17 [NSW] Gradius ORIGINS (Konami, 08/07/25) – 2,443 (18,998 )
18 [SW2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 06/05/25) – 2,372 (34,641)
19 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 2,252 (1,221,966)
20 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,241 (3,733,575)
21 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 2,234 (272,793)
22 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 2,149 (2,033,936)
23 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 2,139 (2,581,091)
24 [NSW] The Exit 8 / Platform 8 (PLAYISM, 11/28/24) – 2,120 (50,339)
25 [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 2,060 (381,442)
26 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 1,955 (1,253,313)
27 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 1,887 (442,557)
28 [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (LEVEL-5, 05/21/25) – 1,820 (155,872)
29 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 1,800 (3,102,299)
30 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1,793 (2,079,950)
1 jeu PS5 mais qui risque de disparaître dans une 1 ou 2 semaine.
5 jeux Switch 2 dont 3 dans le top 10.
et donc 24 jeux Switch 1
Cette semaine présente le symptôme de ce qui risque de se passer durant les 2 prochaines années au Japon.
On est arrivé à un point où on va voir un affrontement entre la Switch 1 et la Switch 2 et avec ce type de comparatif:
La Switch profitant d'un parc démentiel et la Switch 2 jouant la carte du manque de choix pour les bientôt 2 millions de consoles vendues sur le territoire Japonais.
on regardera l'hégémonie de la firme de Tokyo, non pas la bataille face aux constructeurs concurrents mais face au éditeurs tiers.
Top 30
Jeux nintendo: 17
Jeux tiers: 12 ce qui n'est pas si mal.
On remarque comme une anomalie:
Zelda TtotK est revenu dans le top et comme si la Switch 2 était une bonne occasion de se lancer dans le second épisode...alors Zelda BotW est absent de ce top 30.
Pas mal du tout!
rogeraf Ce qui serait déprimant c'est de voir le très beau portage de MGS 3 delta faire un bide.
Le jeux video est avant tous pour se divertir. Le fun , l'amusement est un bon moyen, et justement c'est ce que procure certains jeux Nintendo, la ou les autres font des jeux, violent, et réaliste....
Penser que le japon n'est qu'un petit marché est faux. 30 million pour une consoles, c'est plus que le ltd de la gamecube, wii u worldwide.....
Et le concept du marché japonais fonctionne aussi a l'étranger.
Sachant que les japonais sont plus vieux que le reste du monde, voilà quoi.
Sinon on va avoir 4 mario party, 3 splatoon, et quelque petit truc sans intérêt majeur.....
faudrait revoir ces classements car énormément de Japonais sont passés au PC et achètent leurs jeux sur Steam désormais.
Je n'avais pas vu ton tout premier message. Hélas, j'ai peur que ce remake, malgré toute l'attention qui lui a été faite, bide au Japon. Death Standing 2 n'était déjà plus dans les charts après 2 semaines. Même Tamagotchi Plaza se vendait mieux. Ça montre à quel point le marché japonais n'a plus rien à voir par rapport au début des années 2000.
Mais beurk.....kirby.
Le problème c'est que kirby a la montagne, kirby a la plage, kirby apprend a cuisiner, kirby rentre chez lui.....j'en peu plus...
Kirby au fil de l'aventure j'ai bien aimer ceci dit.