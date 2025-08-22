1 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 59,973 (1,590,539)

2 [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 29,681 (267,255)

3 [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex, 08/01/25) – 14,187 (92,691)

4 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 11,481 (3,975,511)

5 [SW2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 10,706 (47,591)

6 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,646 (6,416,707)

7 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,042 (8,199,885)

8 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 6,493 (1,371,808 )

9 [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 6,097 (172,862)

10 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,443 (5,599,044)

11 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4,353 (1,629,846)

12 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,960 (5,788,476)

13 [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex, 08/01/25) – 2,967 (19,275)

14 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 2,907 (4,466,584)

15 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,831 (1,427,605)

16 [SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 2,568 (51,696)

17 [NSW] Gradius ORIGINS (Konami, 08/07/25) – 2,443 (18,998 )

18 [SW2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 06/05/25) – 2,372 (34,641)

19 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 2,252 (1,221,966)

20 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,241 (3,733,575)

21 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 2,234 (272,793)

22 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 2,149 (2,033,936)

23 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 2,139 (2,581,091)

24 [NSW] The Exit 8 / Platform 8 (PLAYISM, 11/28/24) – 2,120 (50,339)

25 [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 2,060 (381,442)

26 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 1,955 (1,253,313)

27 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 1,887 (442,557)

28 [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (LEVEL-5, 05/21/25) – 1,820 (155,872)

29 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 1,800 (3,102,299)

30 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1,793 (2,079,950)



1 jeu PS5 mais qui risque de disparaître dans une 1 ou 2 semaine.

5 jeux Switch 2 dont 3 dans le top 10.

et donc 24 jeux Switch 1



Cette semaine présente le symptôme de ce qui risque de se passer durant les 2 prochaines années au Japon.



On est arrivé à un point où on va voir un affrontement entre la Switch 1 et la Switch 2 et avec ce type de comparatif:



[NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 6,097 (172,862)

[SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 2,568 (51,696)



La Switch profitant d'un parc démentiel et la Switch 2 jouant la carte du manque de choix pour les bientôt 2 millions de consoles vendues sur le territoire Japonais.



on regardera l'hégémonie de la firme de Tokyo, non pas la bataille face aux constructeurs concurrents mais face au éditeurs tiers.



Top 30

Jeux nintendo: 17

Jeux tiers: 12 ce qui n'est pas si mal.



On remarque comme une anomalie:

Zelda TtotK est revenu dans le top et comme si la Switch 2 était une bonne occasion de se lancer dans le second épisode...alors Zelda BotW est absent de ce top 30.