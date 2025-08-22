HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix > blog
TOP 30 Japon...mal de tête
1 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 59,973 (1,590,539)
2 [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 29,681 (267,255)
3 [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex, 08/01/25) – 14,187 (92,691)
4 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 11,481 (3,975,511)
5 [SW2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 10,706 (47,591)
6 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,646 (6,416,707)
7 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,042 (8,199,885)
8 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 6,493 (1,371,808 )
9 [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 6,097 (172,862)
10 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,443 (5,599,044)
11 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4,353 (1,629,846)
12 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,960 (5,788,476)
13 [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex, 08/01/25) – 2,967 (19,275)
14 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 2,907 (4,466,584)
15 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,831 (1,427,605)
16 [SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 2,568 (51,696)
17 [NSW] Gradius ORIGINS (Konami, 08/07/25) – 2,443 (18,998 )
18 [SW2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 06/05/25) – 2,372 (34,641)
19 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 2,252 (1,221,966)
20 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,241 (3,733,575)
21 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 2,234 (272,793)
22 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 2,149 (2,033,936)
23 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 2,139 (2,581,091)
24 [NSW] The Exit 8 / Platform 8 (PLAYISM, 11/28/24) – 2,120 (50,339)
25 [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 2,060 (381,442)
26 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 1,955 (1,253,313)
27 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 1,887 (442,557)
28 [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (LEVEL-5, 05/21/25) – 1,820 (155,872)
29 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 1,800 (3,102,299)
30 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1,793 (2,079,950)

1 jeu PS5 mais qui risque de disparaître dans une 1 ou 2 semaine.
5 jeux Switch 2 dont 3 dans le top 10.
et donc 24 jeux Switch 1

Cette semaine présente le symptôme de ce qui risque de se passer durant les 2 prochaines années au Japon.

On est arrivé à un point où on va voir un affrontement entre la Switch 1 et la Switch 2 et avec ce type de comparatif:

[NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 6,097 (172,862)
[SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 2,568 (51,696)

La Switch profitant d'un parc démentiel et la Switch 2 jouant la carte du manque de choix pour les bientôt 2 millions de consoles vendues sur le territoire Japonais.

on regardera l'hégémonie de la firme de Tokyo, non pas la bataille face aux constructeurs concurrents mais face au éditeurs tiers.

Top 30
Jeux nintendo: 17
Jeux tiers: 12 ce qui n'est pas si mal.

On remarque comme une anomalie:
Zelda TtotK est revenu dans le top et comme si la Switch 2 était une bonne occasion de se lancer dans le second épisode...alors Zelda BotW est absent de ce top 30.
    posted the 08/22/2025 at 08:29 AM by newtechnix
    comments (14)
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 08:35 AM
    Quand tu verras dans quelques semaines le Kirby Air Drivers péter le top 5 Japonais
    newtechnix posted the 08/22/2025 at 08:38 AM
    24 [NSW] The Exit 8 / Platform 8 (PLAYISM, 11/28/24) – 2,120 (50,339)

    Pas mal du tout!

    rogeraf Ce qui serait déprimant c'est de voir le très beau portage de MGS 3 delta faire un bide.
    cyr posted the 08/22/2025 at 08:48 AM
    newtechnix mec, depuis la DS/wii c'est comme ça. Nintendo répond au besoin des japonais. Peuple qui se déplace beaucoup, habite dans des petites surfaces.

    Le jeux video est avant tous pour se divertir. Le fun , l'amusement est un bon moyen, et justement c'est ce que procure certains jeux Nintendo, la ou les autres font des jeux, violent, et réaliste....

    Penser que le japon n'est qu'un petit marché est faux. 30 million pour une consoles, c'est plus que le ltd de la gamecube, wii u worldwide.....


    Et le concept du marché japonais fonctionne aussi a l'étranger.

    Sachant que les japonais sont plus vieux que le reste du monde, voilà quoi.
    cyr posted the 08/22/2025 at 08:52 AM
    rogeraf non, il fera 200k au total au Japon. Il faut pas qu'il cartonne, surtout pas. Pour faire bouger Nintendo....

    Sinon on va avoir 4 mario party, 3 splatoon, et quelque petit truc sans intérêt majeur.....
    newtechnix posted the 08/22/2025 at 08:57 AM
    Sur Amazon Japon, Kirby est premier mais cela ne donne qu'une tendance pas un niveau du succès des ventes car d'ailleurs on a aussi Tales of Xillia remastered qui est derrière.
    micheljackson posted the 08/22/2025 at 08:58 AM
    Oui bon, ce sont les jeux en physiques,
    faudrait revoir ces classements car énormément de Japonais sont passés au PC et achètent leurs jeux sur Steam désormais.
    newtechnix posted the 08/22/2025 at 09:09 AM
    micheljackson selon une étude Japonaise justement le PC au Japon a connu une baisse sur les 3 dernières années.
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 09:10 AM
    cyr Je vois pas pourquoi Kirby ferait un flop au japon, le jeu sera un peu cher, mais sera très original, il se vendra
    naru posted the 08/22/2025 at 09:24 AM
    Quelle horreur ! Cette absence de concurrence fait froid dans le dos. C'est avec ce genre de classement que l'avenir du jeu vidéo laisse à désirer Heureusement, en Europe et aux USA, nous ne sommes pas encore rendus à ce point.
    naru posted the 08/22/2025 at 09:34 AM
    newtechnix
    Je n'avais pas vu ton tout premier message. Hélas, j'ai peur que ce remake, malgré toute l'attention qui lui a été faite, bide au Japon. Death Standing 2 n'était déjà plus dans les charts après 2 semaines. Même Tamagotchi Plaza se vendait mieux. Ça montre à quel point le marché japonais n'a plus rien à voir par rapport au début des années 2000.
    pimoody posted the 08/22/2025 at 12:12 PM
    Bientôt Pokémon et Kirby pour relancer le top
    cyr posted the 08/22/2025 at 01:09 PM
    rogeraf il le faut. puis bon il y a 2 millions de switch2 au Japon, s'il arrive a 10% du parc, ça serais déjà pas mal.

    Mais beurk.....kirby.
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 01:17 PM
    cyr Ce n est pas mon perso non plus préféré Kirby ... Il aurait du avoir le même destin que Bubsy, mais non
    cyr posted the 08/22/2025 at 01:44 PM
    rogeraf quand je croise un roudoudou, je suis obligé de le mettre Ko.

    Le problème c'est que kirby a la montagne, kirby a la plage, kirby apprend a cuisiner, kirby rentre chez lui.....j'en peu plus...

    Kirby au fil de l'aventure j'ai bien aimer ceci dit.
