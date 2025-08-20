Warhammer 40,000: Dawn of War IV a été officiellement annoncé lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2025, marquant le retour de la série de stratégie en temps réel après une attente de huit ans depuis le troisième épisode.Le jeu est développé par le studio allemand KING Art Games, à l'origine de Iron Harvest, et publié par Deep Silver, une surprise pour les fans puisque le développeur original,Le titre est attendu pour 2026 sur PC, seule plateforme confirmée pour le moment.Il s'agit d'un retour aux sources de la série, en mettant l'accent sur les mécaniques classiques du premier Dawn of War, comme la construction de base, la gestion de ressources et les combats massifs.Le jeu proposera quatre factions jouables dès le lancement : les Space Marines (Blood Ravens), les Orks, les Nécrons et pour la première fois dans la série, l'Adeptus Mechanicus.Chaque faction bénéficiera d'une campagne scénarisée distincte, avec un total de plus de 70 missions, dont certaines jouables en coopération.L'histoire se déroule sur la planète Kronus, environ 200 ans après les événements de l'extension Dark Crusade, et inclura des personnages emblématiques comme Gorgutz et Jonah Orion, avec un scénario écrit par l'auteur John French, connu pour ses œuvres de la Black Library.Un système de combat nommé "Sync Kill" a été mis en avant, qui permet à chaque unité de s'engager directement dans des combats au corps-à-corps avec une animation synchronisée, offrant une immersion accrue.Le jeu inclura également plusieurs modes de jeu, notamment des parties en escarmouche, un mode multijoueur compétitif (1v1, 2v2, 3v3), un retour du mode Last Stand (survie en vagues) et un mode coopératif.Des outils de personnalisation seront disponibles, comme un éditeur intégré et un outil de peinture pour les unités, avec plus de 10 commandants et 110 unités/bâtiments au total