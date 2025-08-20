Warhammer 40,000: Dawn of War IV a été officiellement annoncé lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2025, marquant le retour de la série de stratégie en temps réel après une attente de huit ans depuis le troisième épisode.
Le jeu est développé par le studio allemand KING Art Games, à l'origine de Iron Harvest, et publié par Deep Silver, une surprise pour les fans puisque le développeur original,Relic Entertainment, n'est pas impliqué.
Le titre est attendu pour 2026 sur PC, seule plateforme confirmée pour le moment.
Il s'agit d'un retour aux sources de la série, en mettant l'accent sur les mécaniques classiques du premier Dawn of War, comme la construction de base, la gestion de ressources et les combats massifs.
Le jeu proposera quatre factions jouables dès le lancement : les Space Marines (Blood Ravens), les Orks, les Nécrons et pour la première fois dans la série, l'Adeptus Mechanicus.
Chaque faction bénéficiera d'une campagne scénarisée distincte, avec un total de plus de 70 missions, dont certaines jouables en coopération.
L'histoire se déroule sur la planète Kronus, environ 200 ans après les événements de l'extension Dark Crusade, et inclura des personnages emblématiques comme Gorgutz et Jonah Orion, avec un scénario écrit par l'auteur John French, connu pour ses œuvres de la Black Library.
Un système de combat nommé "Sync Kill" a été mis en avant, qui permet à chaque unité de s'engager directement dans des combats au corps-à-corps avec une animation synchronisée, offrant une immersion accrue.
Le jeu inclura également plusieurs modes de jeu, notamment des parties en escarmouche, un mode multijoueur compétitif (1v1, 2v2, 3v3), un retour du mode Last Stand (survie en vagues) et un mode coopératif.
Des outils de personnalisation seront disponibles, comme un éditeur intégré et un outil de peinture pour les unités, avec plus de 10 commandants et 110 unités/bâtiments au total
Sachant que relic bossait sur AoE IV et Company of heroes 3 et earth versus mars ça ne m'étonne pas, aussi, Dawn of War III les retours étaient mitigés, peut-être que les détenteurs des droits ont préféré voir ailleurs.
Car si ce n'est plus le studio de base "
(Car il n'appartient plus à sega) ca explique peut etre que la licence soit mise entre les mains d'un autre studio ?
Deep Silver, société autrichienne de distribution et label d'édition de jeux vidéo fondée en 2002 par Koch Media, a signé un accord avec Sega et Atlus en 2016 pour éditer plusieurs titres de ces deux éditeurs dans les territoires PAL, notamment en Europe, en Russie, en Australie et en Afrique.
Ce partenariat a été mis en place car Sega Europe s'était concentré davantage sur les jeux numériques sur PC, laissant à Deep Silver la responsabilité de la publication physique des jeux japonais et américains d'Atlus et de Sega sur les consoles de salon et portables.
Parmi les titres concernés figurent des jeux très attendus comme Persona 5, Shin Megami Tensei IV: Apocalypse et 7th Dragon III Code: VFD.
Sega et Deep silver aurait un partenariat d'après ce qui est dit
Ou tous les Like a dragon/Yakuza qui sont maintenant traduits