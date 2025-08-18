ajouter un titre
Trails in the Sky 1st Remake: 50min de gameplay


Voila pour ceux qui voulaient voir du gameplay; voici une vidéo de 50min de gameplay avec les commentateurs japonais!
    posted the 08/18/2025 at 08:41 PM by lion93
    comments (4)
    olex posted the 08/18/2025 at 10:07 PM
    Ma plus grosse attente de fin d'année avec Silent Hill f
    rbz posted the 08/18/2025 at 10:14 PM
    Pas de seamless quand on rentre dans un bâtiment alors que kuro no kiseki le faisait ...
    On remercie pas la switch ...
    volran posted the 08/18/2025 at 11:02 PM
    J'ai hâte de le faire
    burningcrimson posted the 08/18/2025 at 11:04 PM
    On sait si une upgrade switch 2 est prévue ?
