Trails in the Sky 1st Remake: 50min de gameplay
Voila pour ceux qui voulaient voir du gameplay; voici une vidéo de 50min de gameplay avec les commentateurs japonais!
posted the 08/18/2025 at 08:41 PM by
lion93
olex
posted
the 08/18/2025 at 10:07 PM
Ma plus grosse attente de fin d'année avec Silent Hill f
rbz
posted
the 08/18/2025 at 10:14 PM
Pas de seamless quand on rentre dans un bâtiment alors que kuro no kiseki le faisait ...
On remercie pas la switch ...
volran
posted
the 08/18/2025 at 11:02 PM
J'ai hâte de le faire
burningcrimson
posted
the 08/18/2025 at 11:04 PM
On sait si une upgrade switch 2 est prévue ?
On remercie pas la switch ...