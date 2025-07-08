profile
mercure7
24
Likes
Likers
mercure7
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 92
visites since opening : 157265
mercure7 > blog
Super Robot Taisen Y : trailer 3 + demo dispo



Logiquement, dernière vidéo de promo avant la sortie du jeu, qui coïncide avec la disponibilité de la démo sur consoles (et non, pas sur PC).





Notons que lors de la présentation d'aujourd'hui, les développeurs sont revenus sur plusieurs points, dont un point qui semble important à noter : ils ont essayé de taffer un peu la difficulté jugée "trop faible" par les joueurs (sans déconner ? ça fait juste quasi 10-20 ans qu'on leur dit de retravailler un peu ce point).

Sûrement que le retour des joueurs occidentaux, qu'ils n'avaient pas vraiment avant, et qui sont plus critiques sur ce point que les joueurs japonais, a dû aider, on l'imagine.

Bref, voici le détail des modes difficulté, ainsi que la façon dont les devs ont décidé de gérer la dite difficulté, au cas par cas :




Enfin un espoir, même si ça sent le truc bidouillé une fois le jeu terminé, sans véritable playtest complet pour ajuster les maps etc.

Déjà, en EXPERT, finito de pouvoir utiliser les seishins pendant le tour ennemi, ce qui clairement rendait le jeu trop facile, et fini de gagner morale+1 à chaque kill pour toute l'équipe.

A voir donc. Croisons les doigts pour un truc qui ait un semblant de répondant cette fois.
    tags : robot srw srt grendizer when ?
    2
    Likes
    Who likes this ?
    iglooo, burningcrimson
    posted the 08/07/2025 at 04:40 PM by mercure7
    comments (5)
    thekingofpop posted the 08/07/2025 at 05:07 PM
    Toujour absent Toushou Daimos?!... :/
    mercure7 posted the 08/07/2025 at 05:11 PM
    thekingofpop Ouais, même si le retour de Akira Kamiya avec Raideen, laisse présager un potentiel Daimos en DLC (?)
    burningcrimson posted the 08/07/2025 at 05:20 PM
    Je suis faible, je me suis pris l'édition super limited sur switch. J'ai craqué pour la figurine et les ziks haha.
    burningcrimson posted the 08/07/2025 at 05:24 PM
    Je vais tester la démo de ce pas pour voir le rendu et d'ailleurs content qu'ils aient revu la difficulté à la hausse, déjà que certaines unités sont super pétés, certains combats étaient juste de vaste promenades de santé dans les anciens opus.
    iglooo posted the 08/07/2025 at 05:39 PM
    Y'a une difficulté dans les SRT?
    Toujours cru que c'était juste une démo pour avoir des anims de mecha qui se mettent des pêches avec style

    Plus sérieusement, fait que le V, les premiers (style ceux sur SNES) sont plus dures non?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo