Logiquement, dernière vidéo de promo avant la sortie du jeu, qui coïncide avec la disponibilité de la démo sur consoles (et non, pas sur PC).Notons que lors de la présentation d'aujourd'hui, les développeurs sont revenus sur plusieurs points, dont un point qui semble important à noter : ils ont essayé de taffer un peu la difficulté jugée "trop faible" par les joueurs (sans déconner ? ça fait juste quasi 10-20 ans qu'on leur dit de retravailler un peu ce point).Sûrement que le retour des joueurs occidentaux, qu'ils n'avaient pas vraiment avant, et qui sont plus critiques sur ce point que les joueurs japonais, a dû aider, on l'imagine.Bref, voici le détail des modes difficulté, ainsi que la façon dont les devs ont décidé de gérer la dite difficulté, au cas par cas :Enfin un espoir, même si ça sent le truc bidouillé une fois le jeu terminé, sans véritable playtest complet pour ajuster les maps etc.Déjà, en EXPERT, finito de pouvoir utiliser les seishins pendant le tour ennemi, ce qui clairement rendait le jeu trop facile, et fini de gagner morale+1 à chaque kill pour toute l'équipe.A voir donc. Croisons les doigts pour un truc qui ait un semblant de répondant cette fois.