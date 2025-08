Salut,

Je déménage et dans ma maison je vais avoir une petite pièce réservée cinéma à côté de ma chambre... Le pied !



Je voulais y mettre ma tv mais je me suis dit qu'après tout en fonction du prix un vidéoprojecteur pourrait être sympa.



L'usage serait des films surtout. La pièce est assez sombre donc je ne sais pas si ça joue sur ce qu'il faut acheter?



Je vois passez des modèles à même pas 100 balles et des modèles à 2000... Je n'y comprend rien...

Moi ce qu'il me faut c'est une belle image 4k et du HDR si possible...



Quelle est notre expérience des vidéoprojecteurs?



Puis-je acheter un modèle pas cher avec une bonne image? Merci beaucoup.