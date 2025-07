1 Ne Zha II $1,899,867,6312 Lilo & Stitch $1,018,695,3343 A Minecraft Movie $955,149,1954 Jurassic World: Rebirth $721,490,3305 How to Train Your Dragon $606,905,3056 Mission: Impossible - The Final Reckoning $592,018,4397 F1: The Movie $511,642,3368 Superman $506,554,0419 Captain America: Brave New World $415,101,57710 Thunderbolts* $382,317,30811 Sinners $365,878,51312 Final Destination: Bloodlines $285,330,81413 The Fantastic Four: First Steps $227,124,35814 Snow White $205,679,46315 28 Years Later $150,010,23916 Dog Man $145,588,06517 Bridget Jones: Mad About the Boy $139,670,15118 Elio $138,240,36719 Mickey 17 $133,047,14720 Ballerina $132,341,722Pour changer voici le top des revenus générés par les film au cinéma en 2025,on remarquera plusieurs choses:1. l'hégémonie des films pour enfants qui trustent les 5 premières places....Oui, Jurassic Park est un film avec une partie importante du public qui est jeune. Un public attiré par les dinos.2. Le premier du top est un anime chinois marqueur que l'hégémonie culturelle des USA touche à sa fin ou plutôt qu'on est en train d'assister à la naissance des prochains mastodontes de l'industrie. Ils ont carrément tout détruit.3. Le dernier Mission Impossible n'est qu'à la 6 ème place et son score de presque 600 millions est une semi-déception d'autant qu'il est donc le dernier Mission impossible pour Tom Cruise.4. On le verra plus la bataille du mois de juillet a été remporté par Jurassic Park en attendant de voir comment va se comporter le film des 4 Fantastiques.Dans le détail pour comprendre la nuance des résultats:-Les films ayant bien cartonnés partout dans le monde comme Lilo et Stich, Minecraft et Jurassic Park ( Chinois, Belges ou Américain, les enfants adorent les dinosaures! )-Les films ayant vraiment cartonnés qu' au USA: Superman (et quelques pays comme l'Angleterre).Mais et ce ne sera pas une surprise le mec à la cape rouge et au slip rouge héros de l'Amérique n'a pas été entendu en Chine et de toute façon actuellement l'Amérique n'a pas une bonne image donc voilà. et l'ironie justement c'est qu'on cette thématique pour Superman d'être le super héros de l'humanité et pas seulement d'un pays....le message universaliste de Gunn et Warner pour tenter de s'adresser au (porte-feuille du) monde entier.-Les films ayant cartonnés en Chine et c'est peu de le dire puisque Ne Zha II est à 1.9 milliards!Le marché chinois a lui seul peut générer plus de revenus aujourd'hui que toute le reste du monde cumulé!-Les films ayant cartonnés en occident mais pas au USA comme F1 et on ne sera pas étonné vu que les Américains ne regardent pas la F1.Et on peut aussi penser que Tom Cruise plait le public mondial bien plus qu'au USA puisque Mission Impossible a fait un peu le même genre de résultats.Monde $1,899,867,631USA $20,858,156reste du monde $1,879,009,475 Chine en véritéMonde $1,018,695,334USA $420,352,677reste du monde $598,342,657Monde $955,149,195USA $423,949,195reste du monde $531,200,000Monde $721,490,330USA $303,331,330reste du monde $418,159,000Monde $592,018,439USA $196,718,439reste du monde $395,300,000Monde $511,642,336USA $166,442,336reste du monde $345,200,000Monde $506,554,041USA $292,454,041reste du monde $214,100,000Monde $415,101,577USA $200,500,001reste du monde $214,601,57613Monde $227,124,358USA $128,065,547reste du monde $99,058,811