Felix Baumgartner,meurt le 17 juillet 2025 dans un accident de paramoteur à Porto Sant'Elpidio en Italie, victime d'un malaise durant le vol.Parachutiste et sauteur extrême autrichien qui bat plusieurs records du monde dont, le 14 octobre 2012, celui du saut le plus haut (38 969,4 m), devenant le premier à dépasser le mur du son en chute libre à Mach 1,25 (1 357,6 km/h).& Jean-Pierre Putters,Fondateur de la revue Mad Movies.

posted the 07/18/2025 at 08:44 AM by solarr