Du jeu à la réalité pour ces ex-reines du Rallye.Que ceux qui ont l'une d'entre elles, lèvent la main. Que ceux qui en ont une en bon état, croisent les doigts.Version BREAKLes soeurs rivales des années 90 dans leurs versions ultimes et d'origine; valent env 60 000 (Mitsubishi Lancer Evolution 5 & 6) et 200 000 euros (Subaru Impreza STi 22B) aujourd'hui

posted the 07/17/2025 at 07:14 AM by solarr