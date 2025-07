Par curiosité, je me suis regardé (ou plutôt tenté) les 2 premiers épisodes:



Alors en fait c'est vraiment très très mauvais, carrément naze et on peut penser qu'il s'agit surement d'une des pires voir la pire série Marvel.



Je ne sais pas si il y a quelque chose à sauvegarder.



On rajoutera ( comme si il en fallait plus pour charger la barque de cette série douteuse ) quand même une interrogation, ne pouvait-il pas plutôt l'annuler d'autant qu'elle possède tous les attributs wokistes, cela pullule tellement que la série est grotesquement un stéréotype de ce progressisme.



C'est vraiment très très curieux qu'ils ne l'ont pas annulé.