Mon Bordel Perso

Bonjour à tous !



Je travaille actuellement dans une entreprise où je développe des sites destinés uniquement à un usage interne. Cependant, avec le temps, j’aimerais consacrer plus d’énergie à des projets personnels que je pourrais mettre en avant, notamment si un jour je me retrouve sans emploi du jour au lendemain.



Dans cette optique, je suis curieux de connaître vos méthodes de travail en tant que développeurs :



Quels outils utilisez-vous au quotidien ?



Comment vous organisez-vous sur vos projets perso ?



Comment documentez-vous votre code ou vos idées ?



Avez-vous des habitudes ou routines que vous trouvez vraiment efficaces ?



Comment vous tenez vous à jour ? Quelles sont vos sources ?



Je suis ouvert à toutes les suggestions et j’aimerais vraiment me mettre à jour et progresser dans ma manière de travailler.



Merci d’avance pour vos retours !