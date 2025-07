Star Citizen

Le Foundation Festival 2025 est lancé ! Du 2 au 14 juillet, Star Citizen met à l'honneur sa communauté avec un évènement centré sur l'accueil de nouveaux joueurs et donc l'entraide, tant se lancer seul dans ce jeu relève d'une forme poussée de sadomasochisme... En effet, de ses menus intégralement en anglais aux innombrables commandes et raccourcis à connaître, en passant par la complexité inhérente à chaque phase de jeu ou les bugs,Cette période deest justement l'occasion idéale de se lancer, car le jeu peut s'essayer gratuitement, simplement après s'être créé un compte sur le site officiel RobertsSpaceIndustries.com . Notez qu'à cette occasion, Star Citizen a repensé son système de parrainage : tout nouvel inscrit qui saisit unbénéficiera désormais de 50 000 UEC de départ (contre 5 000 crédits auparavant) et aura même 24 heures pour trouver un code s'il a oublié d'en saisir un lors de son inscription. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce système de code referral pour Star Citizen en jetant un œil sur ce site dédié : referral-code-starcitizen.fr Évidemment, plusieurssont proposés en promotion pour l'occasion. L'idée étant que les joueurs s'étant essayé gratuitement au jeu, conquis, franchissent le pas en acquérant un vaisseau à un tarif plus attractif qu'à l'accoutumée. Le Cutter, l'Intrepid et le Nomad sont ainsi tous disponibles avec une réduction de 15% :Parmi ces trois vaisseaux, nous vous conseillons d'opter pour le Cutter, qui propose le meilleur rapport qualité/prix. Alors, prêts à décoller ? Cliquez ici pour vous créer un compte et vous lancer.