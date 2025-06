Un échange avec @connavaro me fait penser que ça pourrait être un article de débat.



@shanks, dans le cas où ça déborde dans tous les sens ou que tu estimes que ça ne vaut pas la peine, je t'invite à supprimer cet article.



Donc tout part de l'article sur le changement de direction de GTA 6.



J'ai démarré en expliquant que :



"Dans une Amérique très normée et bien pensante, écraser des gens avec une voiture ou tout dégommer à la sulfateuse est considéré comme plus acceptable que de manquer de respect (même sous forme de satyre) à des "communautés" ethniques ou sexuelles. Sauf le gros beauf hétéro blanc, ça on peut (mais en même temps c'est tellement facile). Les white trash débile américain peut s'en manger plein la gueule (et le mérite) mais les autres faut pas trop toucher.

Je prend l'exemple de Trevor qui est un psychopathe totalement malade mentalement mais qui nous fait un discours sur la tolérance sexuelle... C'est tellement fou sur le moment. Le 5 est plein de trucs comme ça alors que les anciens .. bah ça tirait à balle réelle sur tout le monde.



Et j'ose estimer que si dans un jeu on peut faire les plus grosses saloperies (comme écraser des pauvres piétons qui n'ont rien demandé) car c'est "rien qu'un jeu vidéo", il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une satyre totale et universelle sans qu'on tombe dans les "ah non ça faut pas le dire".



Mais bon pas besoin d'un jeu vidéo pour constater que les Etats unis sont une société malade (suffit de voir leur affection pour les armes à feu, le fait qu'une personne peut faire du porno à 18 ans mais boire de l'alcool seulement à 21 ans etc... grosse société de tarés religieux)."



Car oui pour moi les américains sont toujours dans l'extreme, sinon ils ne sont pas américain. C'est presque culturel chez eux de ne pas connaitre la demi mesure.



Je précise que pour moi le vrai talent réside dans le fait de savoir parler d'un sujet très sensible, de faire de l'humour ou autre sur ce sujet, sans que ça soit une fausse note. Les "sans talent" ont tendance à éviter tous les sujets sensibles pour ne pas risquer de faire de faux pas.



La réponse de l'échange a été :



"Le problème avec ton argument, c’est qu’il peut tout à fait être inversé : beaucoup de joueurs de jeux vidéo acceptent sans sourciller l’ultraviolence, le gore gratuit, écraser des piétons ou les brûler vifs. Mais si on leur met un personnage gay, un Noir au Japon, ou une femme qu’ils ne jugent pas assez belle pour « mériter » d’être représentée à l’écran, ils vont se sentir insultés et réagir de manière bien plus virulente que celles que tu dénonces.



C’est très facile de pointer les travers et les contradictions des autres j’ai moi-même souvent critiqué le wokisme, mais il est bien plus difficile d’adopter un point de vue équilibré, en prenant le temps de faire une introspection sur ce que l’on croit être bien ou mal.



Et soit dit en passant, ce n’est pas chez les « wokes » que tu trouveras les fanatiques religieux, mais bien plus souvent chez les anti-wokes."



Et il n'a pas tord car on peut voir un bashing sur un jeu car un personnage ne correspond pas aux critères estimés comme "justes" par certains.



Tout est toujours aggraver par les RS comme d'habitude.



Moi je répondrais que :

C'est faux d'un côté car le rejet ne vient pas des personnages mais de l'idéologie promulguée. C'est ça qui est rejeté. Je n'ai pas souvenir que grand monde en avait quoi que ce soit à faire d'incarner CJ dans GTA San andreas ou même franklin dans GTA 5, Barret, Kiros dans FF etc... Car ces personnages n'étaient pas là pour cocher une case.

Idem si on écoute les pro woke, avant il n'y avait pas d'acteurs noirs dans les films. Etrangement, quand je regarde ms bons vieux films des années 90, toujours un acteurs noir.

Men in black, les armes fatales, gladiator, us marshal, les ailes de l'enfer, heat, demolition man, rocky etc... en fait la liste est trop longue. Même dans star wars à partir de l'empire contre attaque.

Pas de femme en rôle principal ? (Ce qu'avait expliqué la grande feministe Jennifer lawrence lors d'une interview pour dire que lui confer les rôle dans hunger games était risqué et que les studios ont pris des risques) la saga Aliens, Star wars une fois de plus, tomb raider etc...



Bref le problème du wokisme, ce n'est pas l'idée noble derriere mais c'est surtout un grand manque de talent d'une grande partie des personnes qui essaye de promulguer cette façon de voir le monde. On cache son manque d'idée et son manque de talent par du pseudo politiquement correct qui n'a que des idées mercantiles. Car il ne faut pas être naïf, il ne s'agit pas d'associations à but non lucratif. Il suffit de voir le marketing pour les films de black panther, tout est orchestré autour du fait qu'il y a des noirs dans le film. J'ai pas souvenir que Spike Lee ait passé son temps à faire la promo de ses films comme ça.



Pour les acteurs ou actrices moches bah là pour le coup ... quand une tête ne nous revient pas c'st difficile, moi je supporte pas la face de Pierre Niney par exemple. Après faut voir si c'est la personne qui ne supporte pas une visage ou s'il se fait influencer par des gugusses sur twitter.



Et là on arrive sur un phénomène de "suiveurs" qui est un problème de société pas juste de jeux vidéos.



En fait le soucis aujourd'hui est qu'il y a 2 "camps" comme en politique. 2 camps extrêmes. les woke et les anti woke. Comme il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. Et la nuance n'est plus supportée ou plutôt elle n'a plus le droit à la parole.



Je pense que rien ne peut découler de bon de l'extrémisme. Même une volonté de "faire le bien" de manière extrême ne donnera rien de bon voir fera couler le "combat". On le voit avec l'écologie, l'anti racisme ou le féminisme. De façon extrême, où on laisse des extremistes s'exprimer, on fait des pas en arrière au lieu de créer de l'adhésion.



Tout ça vient, d'après moi, d'une forme de communication via les réseaux qui nous a fait singer la publicité. Il faut des punch-lines. Il faut "écraser" la concurrence.



Quand cela se limite à une gueguerre de console, de qui a le meilleur club de foot ou qui a la plus grosse kekette, c'est pas bien dérangeant car ça va pas fondamentalement changer le monde.



Quand par contre on arrive sur des sujets qui vont impacter le vivre ensemble et donc la société, c'est très dangereux.



Et on tombe TRES facilement dans le piège. Personne n'est à l'abri.



Voilà, essayer de ne pas vous écharper trop même si je ne suis pas le meilleur dans la pratique, comme le dit le dicton "faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais".