Lors de sa sortie en 2017, BOTW fut une véritable secousse dans le monde de Zelda en revoyant sa formule, mais aussi dans le monde du jeu vidéo tout court tant sa construction de l’open world était d’une maîtrise quasiment sans faille. En 2025 avec la sortie de la Switch 2, c’est le bon moment de replonger dans ce monument, et autant le dire tout de suite, 8 ans plus tard celui-ci n’a rien perdu de sa superbe et le tout est magnifié avec la monture SW2.

Moyennant l’achat d’une mise à niveau (ou via le pack additionnel), le jeu va se montrer sous son plus bel écrin, avec un affichage en 1440p et 60 fps qui fait un bien fou, avec cette impression de redécouvrir le jeu tellement celui-ci est magnifié dans cette version, avec en plus un nouveau travail des textures, et bien sûr, le HDR qui va merveille à ce Zelda.

Nintendo reste Nintendo, et malgré cette mise à niveau payante ou l’achat d’une boite, le DLC reste non inclus, ce qui est bien dommage compte tenu de l'âge du jeu. Malgré ce faux pas, il est difficile de ne pas prendre un plaisir quasi-intact avec cette sensation de voir le jeu tel qu’il aurait toujours dû être, et de parcourir Hyrule « les yeux grands ouverts ».