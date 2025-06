Avant de découvrir ce que c'est que la vie de papa gamer.



Oui désolé, ce n'est pas un article de jeux vidéos et les nuisibles ça a tendance à se multiplier.



J'en lis certain sur le site qui vivent très bien et y arrivent mais j'ai des exemples de potes qui n'ont plus aucune vie. Bon après ils sont dans l'éducation positive etc.. donc 100 % de leur temps "libre" est consacré au gamin qui ne joue pas dans la chambre mais dans le salon devant les parents.

Du coup ni tv ni autre car faudrait pas qu'il voit un écran etc...



Bordel ça fait peur de se dire qu'on peut tomber dans ces trucs là et que ça nous arrive sans prévenir (de devenir ultra protecteur etc...).



Au final se faire retirer les jeux videos et le sexe, il doit pas rester grand chose (l'esprit super positif), mais parait que c'est sympa quand même.



Bon reste quand même à espérer que tout se passe bien car malheureusement on est jamais à l'abri.



Et d'ailleurs un petit message pour tous ceux qui ont vécu des fausses couches ou des drames (ou pour qui tout simplement ça ne veut pas arriver), courage à vous, c'est des moments vraiment difficiles.