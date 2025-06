Après avoir scam Sony pendant plus de dix ans avec Wild (300.000 euros par mois et la belle vie dans une maison de 650 mètres carrés sur plusieurs étages), le studio montpelliérain fondé par Michel Ancel, Christophe de Labrouhe et Céline Tellier s'est relancé l'année dernière comme prestataire sur Maestro, un jeu de rythme en réalité virtuelle de Double Jack. Et maintenant, c'est quoi la suite ? Le développement d'un jeu encore sans nom qui mettra en scène la nature autour de Montpellier avec un héros "mignon" et une ambiance "cozy".A noter que l'équipe de développement a totalement changé depuis. Wild Sheep Studio n'est désormais composé que de 16 employés, dont Céline Tellier (Ubisoft), Steven ter Heide (ancien producteur et réalisateur sur la franchise Killzone) et Fabien Delpiano (fondateur de Pastagames). Et si la folie des grandeurs n'est plus la même sans l'aide financière de Sony, ils ont encore décidé de s'installer dans une belle villa pour que leur créativité soit véritablement sans limite.