playnite + bidouillage mais fait par MS ,seamless+ supporté par des hardware Xbox et sans abandonner sa ludo (emulation/play anywhere/cloud)MS auront t'ils les couilles d'abandonner le Online payant et se confronter aux autres store? sur leur propre hardware?a voire , ceci dit je pense qu'ils auront maintenant du mal a defaire l'idee de cet avenir chez leurs joueurs et particulierement ceux qui attendent de voir la "vrai" console Portable de Xbox (pas la Xbox ally)