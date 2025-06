Bon voilà, je me suis jamais pris la tête pour le règlement hdr de ma télé La switch2 propose de régler l'HDR. Il dise il faut que l'icône de droite soit invisible mais on doit voir l'icône à gauche . Mais quand je règle pour faire disparaître l'icône à droite , à gauche l'icône est à peine visible.....quand je dit à peine, c'est pratiquement invisible. C'est normal?

posted the 06/05/2025 at 09:26 PM by cyr