Après le départ de Jade Raymond, fondatrice et figure emblématique de Haven Entertainment Studios, Sony Interactive Entertainment assure que le développement de Fairgames se poursuit sans interruption. La direction du studio passe désormais entre les mains de Marie-Eve Danis (productrice de Watch Dogs et For Honor) et Pierre-François Sapinski (directeur de la production et lead programmer de Rainbow Six Siege), deux membres clés de l’équipe qui deviennent co-directeurs.Ce changement intervient alors que Fairgames, un jeu multijoueur compétitif centré sur des braquages en équipe prévu sur PS5 et PC, entame une étape importante de sa production. Présenté pour la première fois lors du PlayStation Showcase 2023, Fairgames se veut être une nouvelle licence multijoueur ancrée dans l’univers des jeux-service, avec un gameplay centré sur la stratégie d’équipe et la compétition.Sony réaffirme son soutien total au studio basé à Montréal et maintient le cap vers une sortie à venir.