Le média IGN s'est une nouvelle fois laissé berner. Après le scandale autour de The Day Before du défunt studio Fntastic, c'est désormais God Save Birmingham, développé par le studio Ocean Drive, qui piège les joueurs. Un trailer prometteur, des images impressionnantes… mais un gameplay qui n'a absolument rien à voir avec ce qui avait été présenté initialement.Fait notable : l'éditeur sud-coréen Kakao Games, connu pour avoir publié des titres majeurs comme Black Desert Online, ArcheAge ou encore Eversoul, est également impliqué dans l'affaire. Difficile de dire s'il s'agit d'un manque de vigilance ou d'un véritable coup monté, mais à ce stade, on pourrait presque croire qu'eux aussi se sont fait avoir comme des débutants.