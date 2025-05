HelloJe viens de voir la Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 16G. a 456 euro et pour 10 euro la OC.pour du 1080p et du 1440p.J'aimerais savoir, si je dois attendre les soldes été, l arrivé des 9060 XT.Gigabyte est pas mal comme constructeur mais la gamme WINDFORCE elle est bien ?Je dois me trouver un new écran, j'aimerais bien un 1080 p 24 pouce incurvé 1000 R mais j en trouve pas sur le net.Merci pour l aide ^^