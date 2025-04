vient de mettre à disposition les 4 nouveaux chapitre du novelVous pouvez les lire sur ce site là: ( en utilisant google trad, c'est en japonais )Et à la fin de ces chapitres, il y'a un message étrange qui apparait.Ce message indique la possibilité querevient sous une autre forme et que ça soit accessible pour tous. En tout cas, ça serait enfin pour une bonne idée de SE de mettre le jeu pour que tout le monde puisse y jouer et voir le lore.

Who likes this ?

posted the 04/25/2025 at 10:20 AM by lion93