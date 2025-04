Le mot a toujours fait débat : entre remake et remaster, la frontière est floue.Personnellement, j'ai toujours pensé au remaster de jeux de la même manière qu'un remaster audio : l'enregistrement est le même, mais la qualité est améliorée, le mixage est modifié, on enlève les bruits de fond, on peut rajouter quelques éléments pour rafraîchir un peu le son. Tout ça pour une écoute plus agréable et plus adaptée à un matériel moderne.Un remake, c'est comme une cover : la mélodie est la même, mais l'enregistrement est refait entièrement, ou vient se rajouter par dessus l'ancien. Les instruments peuvent changer, des parties peuvent êtres rajoutées ou supprimées, ou bien ça peut suivre de très près l'enregistrement de base, mais dans tous les cas, c'est bel et bien un nouvel enregistrement au final.Prenons les exemples de Demon's Souls et Shadow of the Colossus : beaucoup de gens les considèrent comme des remakes (et je suis d'accord), alors qu'il s'agit du même cas de figure que pour Oblivion : un nouveau moteur qui tourne par dessus l'ancien pour un meilleur rendu graphique. Oblivion va même encore plus loin que ça, avec du nouveau doublage, et des refontes de certains systèmes de jeu.Alors aujourd'hui, que pensez vous du choix du mot "remaster" pour une refonte de cette envergure ?Une chose est sûre, c'est qu'ils ont mis la barre très haut, et peut être que les gens vont maintenant avoir des attentes plus élevées sur les prochains "remasters" à venir !