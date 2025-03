NIS America, Inc. est heureux de révéler quearrivera sur PS5/PS4 et Nintendo Switch cet automne.Van Arkride et les membres d'Arkride Solutions sont de retour, et cette fois, l'avenir de tout le continent zémurien est en jeu ! Les habitants de Zemuria attendent avec impatience le lancement de la première incursion de l'humanité dans l'espace.Un gameplay revisité : avec de nouveaux mécanismes de jeu tels que le "Shard Commands", "Awakening" et le "Z.O.C" qui fige le temps vous offrent un nombre sans précédent d'options sur le champ de bataille et les commandements!Le jeu est prévu pour cet automne 2025...une année chargée donc avec déjà Ys X : Proud Nordicset Ys vs. Trails in the Sky ...et j'en oublie surement 1 ou 2 autres.