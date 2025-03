Je suis en train d'y jouer en ce moment. Je l'ai acheté y'a deux ans, j'y ai joué un peu et je l'ai lâché pour d'autres jeux. J'ai décidé de m'y remettre parce que j'ai vu que globalement les retours étaient plutôt positifs et que j'aime beaucoup le genre des tacticals-rpg même si j'en ai pas fait beaucoup du haut de mes 99 ans.



Du coup, cet article s'adresse évidemment pour tous ceux qui l'ont essayé, terminé.



Vous l'avez aimé ou nop ? Pour quelle(s) raison(s) ?



C'est un bon t-rpg ?



Vous réjouisseriez-vous si vous appreniez qu'un second opus est prévue de sortir ?



Merci d'avance pour vos réponses. Bon courage pour la semaine.



Uram.