de nombreux témoignage sur reddit et sur dealabs évoquent un nouveau code erreur ,que j'ai moi même eu mais que j'ai outrepasser je ne sais trop comment du coup je n'y ai pas preter attention plus que caj’avertis parcequ’un membre du site galère actuellement dessusmaintenant si certains s'y connaissent mieux et ont la solution "general" au probleme ce serait top