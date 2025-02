1 [NSW] Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo, 01/16/25) – 14,753 (195,449)

2 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 13,801 (1,189,073)

3 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,737 (6,248,684)

4 [NSW] Urban Myth Dissolution Center (Shueisha Games, 02/13/25) – 6,294 (New)

5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 5,129 (3,811,294)

6 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,050 (8,073,378 )

7 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 3,782 (5,523,073)

8 [NSW] Sid Meier’s Civilization VII (2K, 02/11/25) – 3,370 (New)

9 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,287 (5,720,077)

10 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 3,214 (2,550,165)

11 [PS5] Dynasty Warriors: Origins (Koei Tecmo, 01/17/25) – 3,127 (97,710)

12 [PS5] Sid Meier’s Civilization VII (2K, 02/11/25) – 3,029 (New)

13 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 2,976 (1,989,071)

14 [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix, 11/14/24) – 2,669 (994,194)

15 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 2,614 (1,546,934)

16 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 2,509 (4,421,666)

17 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,394 (3,696,090)

18 [PS5] Kingdom Come: Deliverance II (Deep Silver, 02/04/25) – 2,006 (8,490)

19 [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 1,924 (122,289)

20 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1,823 (1,382,313)

21 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 1,759 (1,298,439)

22 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 1,693 (1,084,053)

23 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/18/22) – 1,675 (239,913)

24 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1,609 (2,368,285)

25 [PS5] Urban Myth Dissolution Center (Shueisha Games, 02/13/25) – 1,357 (New)

26 [NSW] Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart (Compile Heart, 02/13/25) – 1,356 (New)

27 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 1,318 (1,229,365)

28 [PS5] Black Myth: Wukong (Game Science, 01/30/25) – 1,307 (17,079)

29 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 1,213 (1,184,827)

30 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1,209 (2,052,886)



A voir en démat mais là on peut penser que Dynasty Warriors: Origins est une déception.



Black Myth: Wukong prends déjà la direction d ela sortie. On a donc cette impression qu'en fait il y existe 2 marchés sur Terre: le monde et celui d ela Chine, celui qui cartonnera dans les 2 à la fois sera le roi du monde. C'est la même chose pour le cinéma avec Ze Nah 2 qui a écrasé les plus grand succès Disney.



Même si long seller, Momotaro Dentetsu World aura plus de mal à atteindre le score du premier épisode.



Le point Zelda:

Breath of the Wild – 1,609 (2,368,285)

Tears of the Kingdom – 1,209 (2,052,886)



Square déjà satisfait des résultats des ventes de DQ3HD2D Remake va encore voir le sourire car la version Switch a elle seul va dépasser le million. La version PS5 a disparu du top 30 mais a aussi relativement bien marché.



Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix, 11/14/24) – 2,669 (994,194)



Sid Meier’s Civilization VII est un échec, bon sans doute que le public nippon n'est pas friant de ce style de jeu.