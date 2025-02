Salut à tous,J'espère que vous allez bienPour la découverte du dimanche je vous propose Twisted Tower !C'est un FPS steampunk qui surfe sur une ambiance proche d'un BioShock. Le jeu n'a pas encore de date de sortie mais a déjà une démo Steam !Bon visionnage à tous et bon dimancheEt pour ceux qui auraient loupé la dernière vidéo sur BioShock, 1er épisode du nouveau "Vision VidéoLudique", je me permets de vous la repartager aussi

posted the 02/16/2025 at 11:05 AM by oniclem