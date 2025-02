Bonsoir à tous, J'aimerais savoir si la config qui suit est cher et si elle est bonne pour jouer en 1080p et jeux VR (HL Alyx) (La tour est toujours sous garantie elle a été acheté dans un magasin informatique apparemment) Boitier Darkflash FT418 Alimentation FSP 650W 80+ Carte mère MSI PRO H610M-E Processeur Intel Core I5-12400F Watercooling MAG CORELIQUID A13 360 Mémoires 16Go de mémoire DDR4 3200 MHz Carte Graphique Nvidia RTX4060 8Go Stockage Système NVME 500GoD Pour 600€ Merci beaucoup pour votre aide

posted the 02/10/2025 at 08:40 PM by ksmworld59