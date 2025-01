1 [NSW] Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo, 01/16/25) – 107,093 (New)

2 [PS5] Dynasty Warriors: Origins (Koei Tecmo, 01/17/25) – 63,805 (New)

3 [NSW] Tales of Graces f Remastered (Bandai Namco, 01/16/25) – 25,701 (New)

4 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 23,154 (1,121,410)

5 [PS5] Tales of Graces f Remastered (Bandai Namco, 01/17/25) – 15,669 (New)

6 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,426 (6,215,983)

7 [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix, 11/14/24) – 7,467 (979,980)

8 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,967 (8,051,842)

9 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 6,274 (3,792,302)

10 [PS5] SYNDUALITY: Echo of Ada Deluxe Edition (Bandai Namco, 01/16/25) – 5,197 (New)

11 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,777 (5,707,153)

12 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 3,763 (5,511,126)

13 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 3,522 (1,535,865)

14 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,734 (1,375,504)

15 [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 2,622 (113,415)

16 [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo, 09/26/24) – 2,618 (391,484)

17 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 2,431 (1,224,218 )

18 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 2,173 (1,981,935)

19 [NSW] Kenka Bancho Otome Double Pack (Spike Chunsoft, 01/16/25) – 2,132 (New)

20 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/18/22) – 1,912 (233,693)

21 [NSW] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Square Enix, 10/24/24) – 1,878 (127,841)

22 [NSW] The Game of Life for Nintendo Switch (Takara Tomy, 10/06/23) – 1,861 (274,515)

23 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 1,859 (3,686,466)

24 [NSW] Mario & Luigi: Brothership (Nintendo, 11/07/24) – 1,842 (184,582)

25 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 1,783 (411,045)

26 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 1,712 (4,414,533)

27 [NSW] Freedom Wars Remastered (Bandai Namco, 01/09/25) – 1,592 (9,869)

28 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 1,515 (1,292,768 )

29 [NSW] Suika Game Special Edition (Aladdin X, 11/14/24) – 1,496 (30,957)

30 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 1,492 (3,076,936)