Quel est-il ?



Je parle des jeux comme Aeterna Noctis, Hollow Knight, Le dernier Prince of Persia, Lost Crown, Metroid Dread, Céleste. D'ailleurs ce dernier en est un ? J'ai un doute. Je parle globalement des jeux où on va de gauche à droite ou de droite à gauche, en vue de profile. Pardonnez mon inculture, manque de précision, ce charabia inutile krkrkr, je suis à la masse. Je tiens juste à ce que ma question, mon article soit clair.



Cet article a évidemment pour vocation de donner vos jeux de ce genre préférés, d'en discuter entre vous si besoin voire pourquoi pas de prendre potentiellement connaissance de l'existence de pépites plus ou moins connues.



Bon ça permettra surtout au noob que je suis de prendre connaissance des très bon metroidvanias qu'il est plus que probable que j'ai raté.



Pour ma part, je vais pas faire de top 10 enfin je pourrais mais ce ne sera pas dans le bon ordre.



Vite fait comme ça, dans ma liste, il y a donc ceux que j'ai cité au-dessus, c'est-à-dire Céleste, Hollow Knight, Aeterna Noctis, Metroid Dread, le dernier Prince of Persia, Neva (même question que Céleste du coup) et d'autres.



D'ailleurs, en parlant du dernier Prince of Persia, je crois me souvenir que certains ne l'apprécie pas plus que ça mais vous avez quoi à lui reprocher concrètement ?



Non parce que le jeu n'est peut-être pas parfait, ne révolutionne peut-être pas non plus le genre (en même temps je ne pense pas que c'était l'objectif d'Ubi mais je peux me tromper qui sait) mais bowdel qu'est-ce que le gameplay et les phases de plate-forme sont bonnes.



Voili voilou. Je vous prie de m'excuser pour cet article rédigé à l'arrache.



Je vous souhaite une bonne soirée.