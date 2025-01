Si officiellement on sait juste que la console est rétrocompatible avec les jeux Switch et son service NSO.le reste des info ne sont que spéculation.et en voilà encore une autre cette fois sur les jeux de lancement.car oui selon les dernières rumeurs, parmis c'est fameux jeux de lancement ont retrouverait red dead 2 Mario kart 9 et première image du prochain mario.on dit également que la présentation se ferait le 17 janvier prochain....!pour une sortie.....leeeeeee 3 mars qui suit soit 8 ans pile poil après la sortie de la première switch.on y croit ou pas?

posted the 01/11/2025 at 03:01 AM by elicetheworld