Salut à tous,



Petit news concernant la fracture entre 2 You Tubeurs de longue date: le 1er s illustrant sur la scène du you tube game pour ses vidéos au franc parlé sur Dragon Ball et One Piece et autres mangas/ animés ; le second certes moins visible mais très sympa pour ses lives vidéo ludique nocturnes avec ambiance pote a la maison.



Le duo connu depuis de nombreuses années s est récemment scindé suite à un sentiment demanque de considération du benjamin aux yeux de son aîné.



Les vidéos des principaux intéressés foisonnent sur YT avec des commentaires plus ou moins acerbes, selon l expérience personnelle de chacun.



En amour, en famille ou au travail, il est parfois difficile de savoir quand dire stop quand on se sent oppressé, et quand tout est lié, cela rend les choses encore plus confuses et jugeables par l entourage.



En tant que public, cette cassure pour eux était elle inévitable? Etes- vous abonnés chez l un des deux ou les 2? Auriez- vous réagi comme le Petit Chef? Et cette situation a-telle provoque un changement d opinion sur ces personnes?



Il ne s agit pas d insulter ou rabaisser mais simplement exposer son opinion.