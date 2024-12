Le fondateur et président du conseil d'administration de Falcom, Masayuki Kato est mort le 15 décembre 2024. C'est via les réseaux sociaux qu'on a appris cette triste nouvelle via Falcom hier (17/12/24). Il acait 78 ans.



C'est lui qui est derrière des franchises Ys et The Legend of Heroes qui ont progressivement quitté le Japon pour se vendre en Occident.