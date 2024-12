Commençons par un rapide tour d'horizon des principes de base du système de combat de Shadow. N'oubliez pas que le choix d'incarner Naoe ou Yasuke, ainsi que le choix de votre arme, peuvent modifier ces principes de base.Les attaques légères de Shadow sont rapides, fluides et fiables, et infligent de petits dégâts. Cependant, certains archétypes d'ennemis peuvent les contourner et lancer leurs propres attaques, alors soyez prudent.Plus puissantes, les attaques lourdes infligent des dégâts plus importants à la plupart des ennemis. Elles sont utiles pour les déstabiliser et créer de l'espace autour de vous.Si vous maintenez la touche d'entrée de n'importe quelle attaque, c'est-à-dire si vous appuyez sur le bouton d'attaque légère ou lourde et que vous le maintenez enfoncé, cette attaque sera chargée et ses dégâts augmenteront de manière significative : c'est ce qu'on appelle une attaque de posture. Une attaque de posture peut être maintenue indéfiniment, ce qui vous permet d'ajuster vos distances ou de changer de cible. Toutes les attaques de posture sont excellentes pour briser la position de blocage d'un ennemi et briser sa garde instantanément.« Les attaques légères peuvent être placées un peu plus rapidement que les attaques lourdes », explique Charles, »mais les attaques de posture lourdes sont très puissantes, si vous les placez au bon moment. Mais attention, les ennemis seront attentifs aux attaques de posture et tenteront de vous empêcher de les charger, alors gardez l'œil ouvert ».Mélanger les attaques légères, lourdes et de posture est le meilleur moyen de créer différents types de combos complexes.Dans certaines conditions, comme une esquive parfaite, un ennemi peut être placé dans un état de vulnérabilité - une courte fenêtre dans laquelle il peut subir des dégâts dévastateurs. Cet état de vulnérabilité est l'occasion idéale de contre-attaquer en déclenchant une attaque de posture ou une capacité active pour un maximum de dégâts.Naoe et Yasuke peuvent se défendre de différentes manières, dont certaines sont propres à chaque protagoniste. Voici un petit tour d'horizon :Naoe et Yasuke peuvent tous deux utiliser des esquives directionnelles pour éviter les coups. Les esquives de Naoe sont caractérisées par des roulades directionnelles, tandis que celles de Yasuke sont des pas directionnels qui maintiennent sa stature droite tout au long du jeu. Bien que les deux personnages soient très réactifs, le deuxième pas d'esquive directionnel consécutif de Yasuke a une légère période de récupération, ce qui n'est pas le cas de Naoe.Yasuke et Naoe partagent des mécanismes similaires de parade/déflexion, mais les résultats varient légèrement d'un personnage à l'autre. La mécanique de parade de Yasuke se déroule en ligne droite : lorsqu'une parade est réussie, l'ennemi rebondit, s'exposant ainsi à des contre-attaques. En bref, Yasuke ne recule pas et ne cède pas de terrain.Le mécanisme de déviation de Naoe nécessite un timing similaire, mais la joueuse pivote d'un côté ou de l'autre de l'ennemi pour dévier ses attaques. Cela change l'axe du combat et expose les flancs de l'ennemi, mais cela signifie aussi que Naoe s'ouvre aux ennemis qui l'entourent, ce qui vous pousse à rester toujours vigilant.Unique à Yasuke, la mécanique de blocage lui permet de s'immobiliser derrière son arme et d'encaisser les attaques, y compris les flèches ou les kunaïs, à l'exception des attaques imparables, qui sont détaillées plus loin.« Ces différences subtiles dans l'attaque et la défense sont vraiment ce qui rend le contrôle de chaque personnage unique et adaptable à votre style de jeu idéal », explique Charles.Des compétences et des aptitudes peuvent également être acquises et apprises tout au long de votre périple afin de développer votre répertoire de combat. Certaines d'entre elles sont des capacités actives qui se déclenchent manuellement en combat pour infliger plus de dégâts ; d'autres sont des variations ou des extensions de combo ; d'autres encore introduisent de nouvelles mécaniques qui nécessitent un timing précis et de nouvelles approches tactiques. Elles seront cruciales pour surprendre vos ennemis et, comme elles sont liées à votre progression, elles vous donneront le sentiment d'évoluer constamment dans votre maîtrise du combat.Nous reviendrons plus tard sur la progression, mais pour l'instant nous pouvons dire que gagner des niveaux ou vaincre des ennemis spécifiques vous récompensera par des points de maîtrise, que vous pourrez dépenser dans les différents arbres de maîtrise pour débloquer des compétences et des aptitudes basées sur les armes, entre autres choses. Cette boucle de progression vous permettra de mettre vos compétences à l'épreuve en affrontant des adversaires puissants et d'apprendre de nouveaux mouvements.« Les capacités actives sont de loin les compétences les plus puissantes à acquérir », explique Charles. « Elles ont l'air cool, elles frappent fort, et elles offrent toutes des possibilités supplémentaires comme la fermeture de brèches, la destruction d'armures et même la régénération de la santé. »Les joueurs peuvent également acquérir des compétences passives, qui fonctionnent en arrière-plan pour vous rendre plus efficace et plus puissant au combat. Parmi ces compétences, citons l'augmentation de la régénération de l'adrénaline, l'augmentation de la santé de base, la dilatation du temps pour une fenêtre d'opportunité plus longue, et bien d'autres encore.« Par essence, les mécanismes de combat sont les mêmes pour Yasuke et Naoe, explique Charles, mais en tant que samouraï et shinobi, ils ont chacun leur propre type d'arme et leurs propres capacités, ce qui les rend très différents l'un de l'autre.Malgré les formidables prouesses de Naoe en matière de furtivité - comme nous l'avons expliqué dans notre précédent article - elle n'est pas du genre à se laisser faire lorsqu'il s'agit de combattre. Rapide et agile, elle peut se débarrasser rapidement d'un seul ennemi avec son barrage d'attaques, mais si le nombre d'ennemis augmente, elle sera fortement désavantagée par son manque d'armure et ses ressources de combat limitées.À l'opposé, Yasuke est un guerrier robuste prêt à affronter des scénarios de combat prolongés. Par exemple, la dernière attaque de chacun de ses combos (c'est-à-dire les combo-enders) brise la garde de l'ennemi sans avoir recours à des attaques de posture.Si les deux personnages peuvent porter deux armes et passer de l'une à l'autre en combat, Yasuke est également le seul protagoniste à pouvoir changer d'arme en plein milieu d'un comboLes deux protagonistes disposent d'une sélection unique d'armes, qui offrent leurs propres capacités. Entre autres atouts, les armes de Naoe offrent des possibilités de furtivité uniques, tandis que celles de Yasuke proposent une variété de stratégies à déployer au combat.Voici un aperçu de chacun de leurs types d'armes :Le katana de Naoe est bien équilibré et polyvalent ; il offre un bon équilibre entre vitesse, dégâts et défense. Des attaques bien placées peuvent étourdir les ennemis et ouvrir des fenêtres pour les attaques de posture. Le katana permet d'assassiner les ennemis par les portes shoji.Le redoutable Kusarigama est la meilleure option de Naoe pour contrôler les foules. Sa boule et sa chaîne extensibles permettent d'atteindre les ennemis à distance et d'en repousser plusieurs d'un coup, tandis que sa faux permet de raser un seul ennemi de très près. Le KusarigamaLe combat à lame cachée fait son retour lorsqu'il est combiné au tanto. Combinant des taillades tourbillonnantes et des coups de poignard rapides comme l'éclair, c'est l'arme idéale pour le style de jeu « frapper et se venger » et « mourir par mille coupures ». La combinaison Tanto et lame cachée permet de réaliser des doubles assassinats.Katana long/g]L'arme légendaire des samouraïs, agrandie à la taille de Yasuke, est polyvalente et bien équilibrée. Aussi efficace en attaque qu'en défense, c'est un excellent choix dans un duel à un contre un ou au milieu d'une escarmouche à grande échelle.Le grand arc japonais Yumi permet à Yasuke d'attaquer à distance des ennemis qui ne se doutent de rien et de les frapper avec précision. La variété de ses flèches offre un éventail de stratégies intéressantes, et la maîtrise de la précision augmentera son efficacité.Le fusil à silex de Teppo allie puissance destructrice et létalité élevée. Sa puissance brute lui confère une portée supérieure à celle de l'arc et une grande capacité de pénétration des armures, mais avec une cadence de tir lente et un temps de recharge encore plus lent. Le Teppo est une bonne arme d'ouverture si vous n'avez pas peur d'être remarqué.La maîtrise d'une arme demande du temps et de la persévérance. Dans Shadows, les joueurs gagnent de l'expérience en combattant et obtiennent des points de maîtrise qu'ils peuvent dépenser dans leur type d'arme préféré pour débloquer de nouvelles capacités.« Au fur et à mesure de votre progression et de la découverte de nouveaux lieux au Japon, vous rencontrerez des ennemis de plus en plus forts », explique Charles. »Chacun d'entre eux possède de nouvelles capacités et de nouveaux mouvements qui mettent à l'épreuve différents aspects de votre maîtrise du combat. »Les ennemis de Shadows sont nombreux et variés, mais par souci de simplicité, nous avons classé certains d'entre eux en quelques grandes familles :Les hors-la-loi sont des opportunistes qui s'attaquent aux faibles, et pour le peu d'entraînement au combat qu'ils ont, certains compensent par des tactiques inhabituelles. Méfiez-vous de leurs brutes, qui peuvent néanmoins être incroyablement meurtrières.Les Ashigaru sont les conscrits et les volontaires qui forment le gros des armées des clans. Ils portent des armes de base et se battent selon des tactiques conventionnelles. Ils ont tendance à être plus agressifs envers Naoe et craignent Yasuke.Samouraïs sans maître perpétuellement à la recherche de leur prochain repas, la plupart des Ronin sont au service des ennemis de Naoe et Yasuke. Ils parcourent les routes et vous attaqueront à vue s'ils vous reconnaissent. Anciens samouraïs eux-mêmes, les ronin sont bien entraînés et leur apparence échevelée est trompeuse.Superbes guerriers, bien entraînés et féroces au combat, les samouraïs peuvent porter une grande variété d'armes, du fidèle katana au puissant kanabo. Ils peuvent également porter une impressionnante sélection d'armures, dont certaines de très haut niveau en fin de partie, et utiliser un nombre surprenant d'attaques et de contre-attaques au cours d'un combat.Si vous les surprenez, les samouraïs peuvent être des proies faciles pour un shinobi, mais dès qu'ils savent qu'une menace se cache à proximité, leur vigilance et leur connaissance du champ de bataille en font des ennemis redoutables.Issus de la famille des samouraïs, les Daisho sont des ennemis que l'on ne trouve que dans les châteaux militaires. Ils ont des styles de combat uniques qui mélangent de nombreuses techniques, et ils représentent un défi de taille à eux seuls, et encore plus lorsqu'ils sont entourés d'autres samouraïs.Les samouraïs Daisho sont cependant la porte d'entrée vers certains des meilleurs butins du jeu, ils valent donc la peine qu'on leur consacre du temps et des efforts.Groupe d'élite composé de samouraïs durs à cuire, les Gardiens sont utilisés comme renforts lorsque l'alerte est donnée dans une province donnée. Avec leurs crinières blanches et leurs masques, les Gardiens visent à effrayer leurs adversaires et offrent certains des combats les plus difficiles que vous trouverez dans Shadows.Reconnaître les schémas et les tactiques de vos ennemis vous permettra de prendre l'avantage dans n'importe quelle situation. Voici un bref aperçu des mécanismes et des défis que vous rencontrerez dans Shadows :Les attaques en rafale sont marquées par une lueur bleue distinctive sur l'arme de l'ennemi. Il s'agit d'une courte succession d'attaques qui ne s'arrêteront pas même si vous réussissez à les bloquer, les parer, les dévier ou les esquiver ; le prochain coup de la série vous sera porté, quoi qu'il arrive.Les joueurs expérimentés peuvent tenter de parer/défléchir chaque coup successif pour déclencher l'état de vulnérabilité de l'ennemi, mais parer/défléchir seulement la dernière attaque ne suffira pas : vous devez faire face à toute la séquence pour mettre votre ennemi sur le reculoir.Les attaques imparables sont marquées par un reflet rouge distinctif sur l'arme de l'ennemi ; il s'agit d'attaques percutantes et hautement cinétiques qui doivent idéalement être esquivées. Bloquer, parer ou dévier une attaque imparable désamorcera une grande partie de son énergie, mais brisera la garde de votre personnage et vous exposera à des attaques de suivi.Les joueurs expérimentés devront peut-être affiner leur timing d'esquive, car une esquive parfaite contre une attaque imparable déclenchera l'état de vulnérabilité de l'ennemi.Regardez quelques-unes de ces attaques ennemies en action.Lorsqu'ils sont attaqués, les ennemis disposent d'une variété de réactions pour tenter de renverser la vapeur. Ces réactions sont appelées actions défensives et peuvent aller d'un simple recul pour éviter un coup à des contre-attaques fulgurantes et imparables qui mettront vos nerfs à rude épreuve.En règle générale, plus les ennemis sont nombreux dans un combat, moins ils effectueront d'actions défensives, persuadés que leur nombre suffira à vous submerger. Mais dans un duel en tête-à-tête contre un guerrier hautement qualifié, les actions défensives seront nombreuses et presque constantes, vous poussant à diversifier vos attaques et à utiliser tous les mouvements que vous avez appris en cours de route.C'est tout ce que nous avions cette semaine ! Dans Assassin's Creed Shadows, vous aurez de nombreuses occasions de mettre à l'épreuve vos talents de combattant : rencontres surprenantes dans le monde, tournois de combat ou duels contre des adversaires légendaires. Nous avons hâte que vous exploriez toute la profondeur de ce système lorsque vous mettrez la main sur le jeu, le 14 février.N'oubliez pas de lire notre précédent article consacré à la furtivité , et restez à l'écoute de notre prochain article, qui portera sur le Parkour.