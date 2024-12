Divers

Bonjour à toutes et tous.Grosse nouvelle aujourd'hui concernant le deal Warhammer/Amazon.On avait eu beaucoup de rumeurs depuis le début de l'année et pas forcément des bonnes (voir le custogate).Mais la news vient de tomber officiellement sur le site de Warhammer Community :(Traduction via Google Trad):C'est officiel : Games Workshop et Amazon Studios ont finalisé leur accord : les directives créatives sont fixées et nous sommes prêts à porter Warhammer à l'écran. Pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, vous pouvez lire l'annonce juridique super jazzy ici.Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ?Eh bien, cela signifie que nous avons maintenant un synopsis et un ordre pour les histoires que nous allons raconter... oui, nous avons dit des histoires ! Cela a peut-être pris un an, mais ce fut une année bien employée ! Et quel plaisir - passer au crible l'énormité de l'univers de Warhammer 40,000, débattre des personnages, des arcs narratifs et de la rigueur thématique qui sous-tend tout cela.Cela prendra quelques années. Project One* est sur le point d'entrer en développement proprement dit. La prochaine étape est donc le ou les scripts qui formeront la base de tout le reste à venir.Bien sûr, comme pour toutes les choses soigneusement élaborées, tout cela prend du temps... et croyez-nous quand nous disons que toutes les personnes impliquées sont concentrées sur le fait que tout soit parfait.Dès que nous en saurons plus, nous vous le ferons savoir !En attendant, n'oubliez pas que l'épisode Warhammer 40,000 de Secret Level est disponible sur Amazon Prime Video à partir du 10 décembre.* Ce secret est gardé aussi étroitement que le trône d'or lui-même... n'hésitez pas à spéculer avec nous sur les réseaux sociaux.Et Henry Cavill à également posté un message sur les réseaux sociaux :Pour célébrer quelques nouvelles de Warhammer, j'ai décidé de faire un pèlerinage au premier endroit où j'ai acheté des modèles Warhammer il y a plus de 30 ans le Petit Shop, sur mon île natale de Jersey !Mon incroyable équipe et moi, aux côtés des esprits brillants de Games Workshop, avons travaillé dans des salles de conception, décomposant les approches de l'immensité et de la magnificence du monde Warhammer. Ensemble, nous avons passé en revue la pléthore de personnages incroyables et nous avons passé en revue de vieux tomes et de textes. Nos efforts conjugués nous ont menés à un endroit fantastique pour commencer notre univers, ce qui a été convenu par ceux qui sont en haut à l'atelier Amazon et Games. Ce lieu de départ restera, pour l'instant, secret. Mais regardez cet espace - plus à venir à temps !A noter également qu'à partir d'aujourd'hui l'épisode Secret Level sur Warhammer 40k Space Marine 2 est sortie.Je sais que le nom d'Amazon peut faire peur. Mais il faut savoir qu'Henry Cavill est pleinement impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif (et donc décisionnaire des choix et de la direction des projets).Warhammer (Game Workshop) fait également très attention à son univers et même s'il y a eu des redcons, l'univers est suivi de très près. Il ne faut pas oublier que le but final est qu'ils vendent du Wagame et des figurines en plastiques pour le jeu.Il faudra s'armer de patience pour voir les premières photos et informations sur le projet mais nous pouvons déjà spéculer autour.Alors, adaptation de l'hérésie d'Horus, Eisenhorn, ou une croisade plus récente comme celle d'Indomitus avec le retour de Roboute Guilliman?