Star Citizen

Nous voilà fin novembre, voici venues les ventes anniversaire de Star Citizen, le cousin multijoueur du jeu solo Squadron 42. Ces deux jeux sont développés par Cloud Imperium Games, studio aux 1000 développeurs environ dont Chris Roberts est à la tête. Il y a un mois, lors de la CitizenCon 2954 , Squadron 42 a présenté une heure de gameplay, mais ce sont évidemment les annonces concernant le futur du jeu multijoueur qui ont été les plus nombreuses, avec même la vision de ce que serait la version 1.0 du jeu, laquelle bénéficie désormais d'un jalon dédié sur la feuille de route officielle du jeu ( la fameuse roadmap ).Alors que la 4.0 est déjà testable sur l'environnement de test, elle qui va apporter le nouveau système solaire Pyro, la 3.24.3 vient de passe en LIVE. Cette version amène de nouveaux vaisseaux, dont quelques uns présentés à la CitizenCon, mais surtout, elle ouvreles portes de Star Citizen à toute personne s'étant créé un compte sur le site officiel du jeu ( cliquez ici pour vous créer un compte de citoyen des étoiles).Cette période deva durer duet est associée à un événement en jeu, l'pendant lequel, chaque jour, les joueurs peuvent se rendre à New Babbage, sur la planète microTech, pour découvrir les vaisseaux du ou des constructeurs du jour. Un visuel présentant le calendrier de l'événement vous est proposé ci-dessous :Du 22 au 23 novembre, ce sont ainsi Crusader Industries et Tumbril qui sont à l'honneur, sachant que CI présente cette année l'Intrepid, un nouveau venu qui vient s'ajouter à la liste des vaisseaux associés à un starter pack , ces packs comprenant le coût du jeu Star Citizen ainsi qu'un vaisseau opérable seul pour débuter son aventure galactique. Cela va de 50€ pour le petit Aurora à plus du double avec le Nomad par exemple, proposé à 106€. Vous pouvez consulter la liste des packs de démarrage pour Star Citizen sur cette page de la boutique du jeu Les ventes anniversaire sont systématiquement synonymes de promotions plus ou moins alléchantes sur ces packs, évidemment pour inciter les nouveaux venus à se lancer. On rappelle également qu'en dehors du pack de démarrage forcément impératif pour acquérir le jeu, tous les vaisseaux peuvent ensuite être achetés avec la monnaie du jeu. Si vous souhaitez acheter des vaisseaux avec du vrai argent, c'est donc uniquement dans le but de soutenir le développement de Star Citizen.Quoi qu'il en soit, cette période est cruciale pour les finances de CIG, et sera l'occasion comme chaque année pour de très nombreux joueurs de tester la ribambelle de vaisseaux que Star Citizen propose, et de décider si, oui ou non, l'achat d'unprésente un quelconque intérêt !À bientôt dans le 'Verse !