Le dernier bébé du père de Final Fantasy arrive (enfin !) sur PS5 et Switch après des années coincé sur Apple Arcade. Pour rappel, c'est aussi le dernier projet du maestro Nobuo Uematsu sur un jeu complet et cette version permet (l'étrange) ajout d'une sélection de musiques des Final Fantasy dans les combats.Sortie prévue le 5 décembre, de quoi passer un hiver sympa.Heureusement une version physique est tout de même prévue, les préco on même déjà démarré :Perso je ne vais pas attendre la dernière minute, erreur que j'ai faite sur le Dragon Quest III remake (il était à 49,99, et maintenant plutôt autour des 55 voire 60€)On croise les doigts pour un remaster de Lost Odyssey, un jour...!