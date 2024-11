Le jeu débarque demain sur xbox, pc et gamepass.Vous allez y jouer?J'avais pas trop donné sa chance au précédent volet, par manque de temps mais aussi et surtout pour la place hallucinante que le jeu prenait sur le DD (le jeu pouvait dépasser les 400gobon, on va dire qu'ils avaient une bonne excuse, ils ont modélisé la terre entière).Problème résolu dans cette version 2024 puisque le jeu utilisera une technique de streaming pour afficher les textures intelligemment selon l'itinéraire de vol.Donc ça c'est déjà un très bon point de départ car on le dira jamais assez mais sortir des jeux de +100+200go ça devient un frein pour de nombreux joueurs. Surtout sur des jeux censé rester longtemps sur le stockage.Après, la hype dans ce nouvel épisode pour moi c'est toutes les nouveautés annoncés, surtout l'ajout d'un vrai mode carrière, avec des missions variés, des pnj, la possibilité de sortir de l'avion, etc.Pour la 1ere fois, la série propose autre chose que de la simulation pure et dure.Hâte de tester tout ça et d'atterrir en catastrophe sur le terrain de foot près de chez moi