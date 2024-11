Alors pourquoi "oui mais" ? C'est malheureusement sur le reste du jeu que Wukong ne brille pas comme il le pourrait, avec un level design plat, très plat. Ça ne serait pas un souci si le jeu n'était pas aussi long, ce qui a fini par créer petit à petit en moi un sentiment d'ennui, sans compter que beaucoup trop de boss sont oubliables. Le "oui" n'est pas loin, car on sent que Game Science a tout donné, mais parfois ça ne suffit pas pour en faire un grand jeu.

La particularité du système de combat viendra des différentes magies (comme immobiliser un ennemi), de différents styles de combat et surtout de coups puissants, puisqu'il faudra taper les ennemis pour charger une barre permettant de lâcher une attaque dévastatrice, une mécanique créant ce qu'il faut de tension.

Black Myth - Wukong est un pur jeu d'action-RPG à la 3ème personne, avec un gros focus sur les combats corps à corps contre des boss (au nombre de 107). De ce côté, il y a peu de choses à reprocher à Wukong : les combats sont dynamiques, le personnage répond au doigt à l'œil et le gamefeel est bien présent.

posted the 11/03/2024 at 02:42 PM by obi69