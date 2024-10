Brian Horton qui était chez Insomniac Games depuis 2018 en tant que Design Director et Creative Director des deux Marvel's Spider-Man et plus récemment, Creative Director de Marvel's Wolverine a annoncé son départ de chez Insomniac Games.Brian a précédemment travaillé en tant que responsable du design sur le reboot de Tomb Raider et Call of Duty: Infinite Warfare.Il rejoint The Initiative en tant que Creative Director du reboot de Perfect Dark.Marcus Smith et Mike Daly (Ratchet & Clank: Rift Apart) dirigent désormais le projet Wolverine.