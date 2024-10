En plein retro gaming, je constate que certaines des très grandes séries de JRPG n'ont pas passé l'étape du 6eme épisode et se sont arrêté au 5 eme.



Me vient en tête :



Suikoden

Breath of fire

Wild arms



Le chiffre 5 porterait il malheur ?



Plus sérieusement, ne rêveriez vous pas un retour de ces licences mythiques ?



Personnellement j'ai pris un pieds fou sur wild arms 5 (qui me fait penser à skies of arcadia au niveau des personnages mais qui n'en a pas la magie) et Breaht of fire 5 qui a un système difficile à appréhender mais qui était surement trop en avance sur son temps.