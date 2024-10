Les PlayStation Partner Awards 2024 pour le Japon et l'Asie auront lieu le 3 décembre.



différentes catégories permettront de récompenser les jeux dont une qui sera le vote du public avec en liste:



Les titres en liste sont directement issus des 30 meilleurs titres sortis entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 (classés selon le nombre total d'heures de jeu dans la région Japon / Asie).

La liste en question:



ARK: Survival Ascended

Assassin’s Creed Mirage

Black Myth: Wukong

Blue Protocol

DAVE THE DIVER

Dragon’s Dogma II

EA Sports FC 25

EA Sports UFC 5

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Final Fantasy VII Rebirth

Granblue Fantasy: Relink

Gundam Breaker 4

Honkai: Star Rail

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Like a Dragon: Infinite Wealth

NBA 2K25

Persona 3 Reload

Powerful Pro Baseball 2024-2025

Rise of the Ronin

Roblox

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Star Ocean: The Second Story R

Star Wars Jedi: Survivor

Stellar Blade

Tekken 8

The First Descendant

Unicorn Overlord

VALORANT

Winning Post 10 2024

Zenless Zone Zero



Perso Unicorn Overlord et Final Fantasy VII Rebirth