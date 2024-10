Ola la comu,



Après Outer Wilds, on part découvrir un autre grand

monument du jeu vidéo que j'ai terminé ce mois-ci:



-GOTY en 2006

-Remastered par bluepoint sur ps4

-Réalisé par Fumito Ueda



Je parle bien sûr de Shadow of the Colossus !



Pourquoi c'est mieux que bien ?



1/ La direction artistique est exceptionnelle. Chaque plan est une dinguerie visuelle, c'est à tomber par terre. Les vastes paysages dépeignent un monde à la fois magnifique et désolé, renforçant un sentiment de mystère et de solitude.



2/La bande son: OMG, il y a des films, des jeux ou l'on continue à siffloter leurs mélodies. Ici c'est le cas. Quelle musique ! Quelle claque ! Elle est composée par Kow Otani



3/Un jeu qui nous prend par les sentiments: il explore des thèmes philosophiques profonds, comme la question du prix à payer pour atteindre ses objectifs. Le jeu joue subtilement sur le contraste entre la petite taille du héros, Wander, et la grandeur des colosses et de la nature environnante, soulignant la fragilité de l’humain face aux forces de la nature et du destin



Comptez 5-7h pour le terminer.

Ci-dessous la vidéo d'intro du jeu.



[video]https://www.youtube.com/watch?v=PT_SxEUT9Ks&ab_channel=PlayStationDACH[/video]