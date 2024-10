Ce week-end, c'est la convention annuelle de Star Citizen et elle est proposée sans décalage horaire car ayant lieu à Manchester en Angleterre.Pour assister au stream officiel (en anglais) vous pouvez vous rendre sur twitch.tv/starcitizen mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de sa Majesté, de nombreux créateurs de contenu dédiés au jeu vont commenter l'événement en direct.Avec Terada d'un côté ou Hugo Lisoir et le Joueur du Grenier de l'autre, vous aurez le choix.- Terada : twitch.tv/terada - Hugo Lisoir & JDG : twitch.tv/hugolisoir ou twitch.tv/joueur_du_grenier Bon messe à tous !

posted the 10/19/2024 at 09:29 AM by codereferral