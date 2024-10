Je viens de voir cet après-midi le "film" terrifier 3.



Je connais pas le premier, ni le second.Ni le réalisateur.



Le film dure 2 heure... 2 heure de perdu.



Le film aurait put durer 10 minute pour dérouler ke scénario.



On assiste à des scènes de vie lambda, et entre ses scènes on assiste à des meurtres , en veut tu, en voilà.



Oui mais voilà, pour moi, les meilleurs film d'horreur, c'est dans le suggéré, on laisse le spectateur imaginer la scène....



Ici, c'est juste une débauche de meurtre complètement abracadabrant, mais voilà quand on veux en faire sont fond de commerce, il faut qu'il y ai de la matière.



Mais la, c'est grossier, la caméra s'attarde trop sur kes blessures, et on peut vraiment voir que ça fait pâte à modeler.



Et le sang, des dizaines d'hectolitre mais pas vraiment de la bonne couleur... .





Bref et la fin, c'est juste wtf. Les super clown tueur, deviennent subitement du pâté pour super héroïne.....



Perso je sait pas si le réalisateur doit aller consulter en psychiatrie, mais pour moi j'arrête la, et j'irai pas voir les autres opus, ou tous autre film de lui....





C'est tellement grossier, que ça devient presque hilarant par moment.



L'acteur qui joue le clown est cependant bon dans sont rôle. Et heureusement vu qu'il prononce 0 mots pendant 2 heures....