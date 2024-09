Namco bandai vient de mettre en ligne sur son site FR la liste des nouveautés et améliorations prévu pour Tales of Graces F Remastered.Le jeu sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, et PC en numérique le 17 janvier 2025.-Désormais le joueur aura la possibilité d'utilisé le mode "Sprint" qui permettra d'aller encore plus vite dans dans la version original-Un option permettra d'activer / désactiver les rencontres ennemis(même si vous entrez en contact avec eux)-Possibilité de passer les cinématiques et saynètesLes saynètes pourront aussi être accélérer.-Une sauvegarde automatique fort pratique sera désormais présent-Le Magasin + sera débloquer dés le début de l'aventure(alors que normalement il est accessible après avoir fini l'aventure)Par contre les bonus permettant de jouer sur le niveau des personnages ne seront pas accessible dés la première partie.Les effets achetés pourront être activés ou désactivés via le Menu Magasin +-Votre prochaine destination de l'histoire principale sera désormais mis en évidence avec une incôn(!)La distance restante pour l'atteindre sera également affiché-Le curseur de la carte du monde aura désormais plusieurs vitesse au choix-Si vous êtes vaincus durant un combat normal, le jeu proposera au joueur de réessayer-En combat des sous-titres apparaitront désormais lors du déclenchement des Artes mystiques ainsi que lors des dialogues post-combat-Les Artes nouvellement appris seront affichés en vert-Ajout d'options d'accessibilité pour la vision daltonienne-DLC de la version d'origine inclus(sauf ceux sous licence qui ont été exclus)-Plusieurs saynètes seront désormais disponibles en plusieurs langues(de base elles étaient uniquement en japonais et seront désormais en anglais)-Paramètres de volume supplémentairesCertains effets sonores ont été ajustés et améliorés-Le joueur aura désormais le choix entre le doublage anglais et japonais-Les commandes de combats et des déplacement sur le terrain pourront être personnalisé-Un icône "sablier" apparaitra sur le terrain pour que le joueur puisse plus facilement savoir quelles sont les événement avec une durée limitée-Le classement en ligne n'apparaitront plus-Tous les DLC de Grace F seront présentVoilà c'est tout et c'est déjà pas mal