4 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,883 (5,989,943)5 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 8,154 (1,415,152)6 [NSW] Umamusume: Pretty Derby – Party Dash (Cygames, 08/29/24) – 8,083 (45,022)7 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,830 (7,901,752)8 [NSW] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 7,497 (60,322)9 [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 7,316 (283,209)10 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7,142 (3,624,119)11 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 5,863 (3,625,471)12 [PS5] Visions of Mana (Square Enix, 08/29/24) – 5,524 (36,220)13 [PS5] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 5,266 (37,784)14 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,282 (5,407,291)15 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 4,102 (5,579,630)16 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3,161 (4,361,455)17 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 3,134 (2,332,002)18 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,987 (1,324,261)19 [NSW] Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club (Nintendo, 08/29/24) – 2,981 (28,009)20 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 2,737 (1,132,090)22 [PS4] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 2,672 (15,847)23 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 2,615 (1,925,070)24 [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24) – 2,558 (193,416)25 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2,345 (1,488,683)26 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,233 (2,325,252)27 [PS4] Visions of Mana (Square Enix, 08/29/24) – 2,139 (12,207)28 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 2,052 (1,028,585)29 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 2,036 (3,022,653)30 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 2,014 (1,243,076)Dans le Top 10 on a tout dit hier:succès d'un jeu musical, Astrobot flop à cause des génies du service commerciale de Playstation usa.Mario Kart 8 DX c'est vraiment la folie pas loin des 10 000 sortie pour un jeu de 2017Animal Crossing fonce vers les 8 millions pour nowel.Le prochain Zelda arrive et devrait contenter les fans sans être mémorable.Le point Zelda, TotK n'arrive plus à rentrer dans le Top 30 et sans surprise n'arrivera pas à faire mieux que BotW.Les jeux ont sans doute atteins leur plafond de vente du parc des joueurs disponible, les nouvelles ventes sont quasiment le fait de nouveaux joueurs (jeunes joueurs) qui feront leur premier Zelda et donc commencer par le premier semble logique...on va donc dire que chaque année environ 120 000 nouveaux joueurs découvrent la Légende de Zelda.